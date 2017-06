A prisión acusados de lesiones y homicidio

El juez de control Santos May Tinal del tercer Distrito Judicial de Estado con sede en Tekax, Yucatán, vinculó a proceso a Felipe C. C. y Víctor Manuel C. S. por los delitos de lesiones calificadas y homicidio calificado, por lo que estarán sujetos a las medidas cautelares dispuestas por la autoridad.

En la audiencia de vinculación a proceso, la autoridad judicial valoró las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado (FGE) y determinó que existen elementos suficientes para fijar como medida cautelar a ambos indiciados, prisión preventiva durante cinco meses. La causa penal 14-2017 señala que el 3 de junio, dos sujetos se encontraban en un camino terracero en la colonia Noctunich de Tekax, y agredían físicamente con un pedazo de madera a L.X.C., pero al tratar de ser defendido por su padre, C.X.B. también resultó agredido. El primero de ellos falleció a causa de las lesiones por traumatismo craneoencefálico y el segundo se recupera de sus heridas lentamente.