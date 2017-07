Adicción superada: Crecer ya no duele

Tras los problemas de alcohol que vivió su bajista Oliver Sim, The XX se enfoca en su nuevo disco y en el show del Corona Capital, en Ciudad de México

Ser los chicos populares de Londres trajo consecuen­cias en The XX. Se llama la enfermedad de las estre­llas de rock: el alcoholismo, y Oliver Sim, bajista del trío electrónico, la padeció por acción propia y la su­peró con un pequeño empujoncito.

“Creo que Oliver no tenía por qué manejar esta si­tuación por sí sólo, Romy Madley (cantante y guita­rrista) y yo estábamos en la misma frecuencia, en esa en la que tomas el problema entre un grupo de ami­gos y todos tratamos de salir al mismo tiempo. En­frentarnos contra el fantasma de Oli fue lo mejor.

Todo sucedió muy rápido y hubo varios factores: Romy se fue a Los Ángeles, yo produje mi disco (In Colour) como solista y Oli permaneció en Londres, entonces el ritmo de The XX se salió de control, un día estábamos en casa y al otro día nos llamaban a festi­vales y a fechas del otro lado del mundo”, compartió Jamie Smith, DJ y productor del grupo fundado en 2005.

Todo comenzó en 2009 con el disco homónimo; por cierto, producido desde la laptop de Jamie. Todo Reino Unido les atribuyó ser la banda revelación.

La revista NME, los Brit Awards, Billboard y las más de 500 mil copias vendidas y acreedoras a Disco Pla­tino en su país, lo confirmaban: eran la nueva prome­sa del indie rock, pop y electrónica.

Se reafirmaron con Coexist (2012) y comenzó la travesía por otros continentes. Llegaron a México por primera vez el 27 y 28 de septiembre de ese año y se posicionaron en el Corona Capital un año después.

“Estar agotado y estresado no es bueno para na­die. Nos dimos un descanso porque son buenos para cualquier banda, pero pronto nos dimos cuenta que a Oliver no le venía bien. Nos juntamos porque la unión era lo que teníamos que representar más que nunca, además de trabajar profesional y emocionalmente como grupo.

Grabamos I See You, el tercer material de The XX, pero también hubo espacios para platicar; Romy y yo estuvimos disponibles para platicar con él lo que qui­siera o escucharlo. Bueno, al final funcionó. Tene­mos un disco bastante bello que le ha gustado a la gente y que nos ha superado a nivel personal”, agregó el músico de 28 años.

Oliver se acercó al alcohol por contrarrestar la idea de convertirse en un adulto, de madurar; tenía miedo a la responsabi­lidad y las finanzas personales, pero todo se fue hasta que tuvo de frente a Jamie y Romy, según la publicación musical Pitchfork. La experiencia se tradujo en la rola Naive, también in­cluida en su reciente producción. La reciente visita a México, en abril pasado, del trío británico al Pabellón Cuervo del Palacio de los Deportes fue otro impacto positivo para cada integrante. -Agencias