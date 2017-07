Analizan el divorcio de manera divertida

Versus Teatro presenta la obra W.C. o Esa Maldita Manía de Amar en función de reestreno, mañana a las 20 horas en el Foro Alternativo Rubén Chacón, con las actuaciones de Wilbert Piña y Mosk Marrero

Texto y Foto: Cortesía

Versus Teatro presenta la obra “W.C. o Esa Maldita Manía de Amar” en función de estreno, mañana sábado 15 de julio a las 20 horas en el Foro Alternativo Rubén Chacón. Los boletos se agotaron dos semanas antes de la función.

Wilbert Piña se encuentra feliz… emocionado y agradecido con este reestreno con el cual inicia oficialmente la celebración por sus 27 años de carrera artística y es que esta obra (que escribió en el año 2000) se estrenó por primera vez en Xalapa, Veracruz en el 2006. Posteriormente, se montó en Querétaro en 2010. Y el propio Wilbert con su colectivo escénico Versus Teatro la montó aquí en Mérida en el 2012.

Por si esto fuera poco, este 2017 es especial porque la obra se estrena casi simultáneamente en tres ciudades del país. Se presenta en Mérida este 15 de julio, en Puebla el 5 de agosto y en León este mismo verano, por las compañías teatrales: Versus Teatro, Rekámara Teatro y Factótum Escena, respectivamente. Ahora comparte escenario con su amiga Mosk Marrero, conductora y actriz, con la cual realizó un programa de radio en 2009.

“W.C. o Esa Maldita Manía de Amar” nos presenta a dos personajes: Claudia y Enrique, una pareja de ex esposos que se encuentran por casualidad en un baño público después de varios años de no verse. El divorcio no fue algo agrdable entre ellos y viejas rencillas salen a relucir, mientras ambos analizan si donde hubo fuego cenizas quedan o sólo se trata de esa maldita manía de amar que todos llevamos dentro…

Una obra que pasa de momentos hilarantes de total ligereza a reflexiones más profundas y quizá, hasta dolorosas. Claudia y Enrique tratan de escapar de ese baño en el cual se da el encuentro, tal y como lo hiciesen años atrás con su matrimonio, sus miedos, sus recuerdos y sus sentimientos.

“El amor no trae un manual de primeros auxilios, tenemos que ser el doctor improvisado de nuestras emociones… y podemos perder a tantos pacientes”, nos dice Wilbert en entrevista con Punto Medio. Wilbert Piña, dará más funciones de esta obra, aunque aún no define fechas, ya que además prepara el que será su segundo estreno del año, una dramaturgia también de su autoría, completamente diferente a la anterior: “La Gran Oscuridad de las Sensaciones.” Y ya inició ensayos de “Réquiem para Cinco Latidos y un Infarto” que se montará entre noviembre y diciembre.

“Cada proyecto teatral tiene que hacerme sentir orgulloso y debe representarme absolutamente como artista. Tiene que ser propositivo e inteligente, independientemente del género. Y exigirme cada vez más. Esos tiempos en los que participaba en cualquier cosa, sólo por amistad o para mantenerme activo, sin mayores pretensiones, quedaron atrás desde hace mucho”, añadió.

Wilbert escribe mucho… más que nunca. Y promete muchos estrenos por venir.