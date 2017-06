Andrés Guardado no descarta oferta de MLS

KAZÁN.–Está feliz en el PSV y tranquilo respecto a su futuro, pero Andrés Guardado cree que ya es tiempo de meditar lo que vendrá en su última etapa de carrera, pese a que a sus 30 años aún tiene futuro, pero sin ser el que debutó en un Mundial con 17 de edad.

Por ello, aceptó que nunca ha dejado de tener acercamientos con la MLS, aunque ironizó con el hecho de que lo han “puesto” ahí desde hace un buen tiempo.

“Me han puesto en la MLS desde hace como tres años, siempre dicen que ya estoy amarrado en Atlanta y luego que estoy amarrado en otro lado y tal. Es algo a lo que estoy acostumbrado, los rumores se dan y para eso tenemos representantes, él se encargará de todo, yo estoy totalmente concentrado en la Confederaciones”, aseguró.

¿Pero sí hay acercamiento de ellos?

“Hay, yo nunca lo he negado, siempre hay acercamientos, se me han acercado desde hace mucho tiempo y siempre hay ofrecimientos, pero desde hace tres años me ponen en la MLS”, respondió.– Medio Tiempo