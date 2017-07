Ariana Grande cancela conciertos en Monterrey

A través de un comunicado, la empresa Zignia Live informa que por “circunstancias imprevistas de la cantante” no se llevó a cabo el show programado para ayer y de igual manera se suspende el de hoy

A través de la página oficial de Facebook de la empresa Zignia Live, se anunció la cancelación de los conciertos que Ariana Grande tenía programados para el 18 y 19 de julio en la Arena Monterrey.

En el comunicado no se especifica la causa de la cancelación de los shows que la cantante tenía programados para ayer y hoy. El comunicado especifica:

ZIGNIA LIVE y ARIANA GRANDE lamentan informar que los conciertos programados para el 18 y 19 de Julio en la Arena Monterrey han sido cancelados; lo anterior por circunstancias imprevistas de la cantante.

Nuestra empresa lamenta los inconvenientes causados y a continuación se informa el proceso de reembolso para las personas que adquirieron sus boletos:

Boletos adquiridos con tarjeta de crédito y/o débito: -El trámite será automático a sus cuentas, no es necesario acudir a realizar ningún trámite, la devolución se verá reflejada de 20 a 25 días hábiles en su estado de cuenta, contando a partir del 21 de Julio.

Boletos adquiridos en Efectivo: -Deberán presentarse únicamente en taquillas de la Arena Monterrey con sus boletos para poder solicitar su devolución a partir del 21 de Julio en horario de 10:00 am a 7:00pm y será necesario presentar los boletos con una identificación para hacer válida la devolución.

TRIUNFA EN LA CDMX. Hace cinco días se presentó en la Ciudad de México y temas como “Be alright”, “Everyday”, “Let me love you”, “Knew better Pt. II” y “Forever boy”, fueron algunos de los sencillos que encontraron coro en los fans durante su presentación en el Palacio de los Deportes.

Las orejas de conejo de la mujer peligrosa se convirtieron en el accesorio de la noche, para hacerle un guiño a ella que, de pasar de la televisión, encontró en la música su propia forma de comunicación.

“México, haz ruido. Quiero que hagan ruido para mi banda también”, fueron algunas de las pocas palabras que la estadounidense pronunció para sus fans.

“One last time”, “Touch it”, “Leave me lonely”, “Side to side”, “Bang bang”, “Greedy”, “Focus”, “Moonlight”, “Love me harder” y “Break free”, también fueron parte de la lista de canciones, que los fans regiomontanos se quedarán con ganas de escuchar.

Para dicho concierto, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública, más de mil elementos, que incluyeron personal especializado en bombas, fueron los invitados extras el evento.

Además de que personal del Ejército Nacional estuvo en lugares estratégicos. No todos estaban felices por el fortín montado en el domo de cobre, pero después de los atentados terroristas del 22 de mayo en Manchester, en la Gran Bretaña, durante un concierto de Grande, no había mucho que replicar.

No se ha confirmado que sea por algun problema de salud de la cantante o por precaución ante algún acotecimiento peligroso que se pueda dar. Los fans esperan aún más información de la cancelación. -Texto y Foto: El Universal