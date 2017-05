Aún no decide sobre su futuro político

La alcaldesa de Valladolid, Alpha Tavera Escalante, tomó con humor la pregunta sobre su futuro político, dado que es mencionada como aspirante de la candidatura a la gubernatura del estado por Morena, ya que no lo ha platicado con su grupo político y está concentrada en el trabajo para el cual fue elegida.

–La verdad me da risa que me preguntes eso porque estoy concentrada en mi trabajo de alcaldesa en Valladolid, es para lo que la gente votó y quiero cumplir hasta el último día, pero además es algo que me falta platicar con mi gente, colaboradores y grupo político—afirmó.

Indicó que todavía no lo ha platicado con el partido y con su gente, ya que tiene claro que todos tienen que opinar sobre el futuro.

–Este cargo en el que estoy no ha sido exitoso sólo por mí, sino por toda la gente que me cobija y me ayuda a gobernar. Por eso, yo creo que hay que pensar qué camino hay que seguir, pero sin descuidar lo principal, que es la responsabilidad que asumí en el 2015, que es la alcaldía de Valladolid—afirmó.

En ese sentido, dijo que la mejor campaña no es tirar millones de pesos, sino convencer a la gente con nuestro trabajo.

–El que es bueno en lo pequeño, lo será en lo grande, así que todo lo que hagamos ahora en Valladolid, bien hecho, nos pondrá en un buen lugar en caso de decidir ir por una candidatura, ya que tenemos que confiar en que lo que decidamos sea mejor para nuestra gente y para el estado—recalcó.

Entre lo sobresaliente en la administración de Valladolid es que se ha escuchado a la gente, dijo.

–Nosotros hemos gobernado con la gente. Te quiero compartir que hace un año nos dieron 30 millones de pesos por los diputados de nuestro partido y pudimos hacer un poco de justicia social y lo invertimos en las comisarías que estaban muy abandonadas, bien con centros de salud, ampliación de calles, ampliado red de agua potable y mejorado parques y escuelas—indicó.

Para este año, ese recurso llegado vía diputados federales es de 55 millones, que ahora sí se invertirá en la ciudad en un 60 por ciento y el resto, de nuevo, a las comisarias, explicó.

– Esteban Cruz Obando