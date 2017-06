Bajo agua realizan la Noche Blanca

Cancelan concierto de Armando Manzanero y el de Mario Bautista se corre una hora, al igual que la ceremonia de inauguración y muchas de las actividades del evento, en que la lluvia fue la protagonista.

A pesar de la llovizna, varias familias acudieron a las distintas sedes cerradas para disfrutar de los espectáculos de la octava edición de La Noche Blanca, cuya actividad cancelada fue el concierto de Armando Manzanero. Mientras las otras presentaciones fueron reprogramadas.

La inauguración oficial debió ser a las 7 de la noche en el patio central del Centro Cultura Olimpo, pero la lluvia de la tarde no dio tregua, por lo que la ceremonia protocolos fue cambiada una hora después a la espera que el dios Chaac se calmara.

A las 8 p.m. llegó el alcalde Mauricio Vila Dosal con el presidium para dar inicio a una noche en la que la lluvia fue protagonista. Mientras, en el Teatro de La Rendija, según su Facebook, arrancó con el taller “Bestiario efímero”.

En el auditorio Silvio Zavala Vallado, del Centro Cultural Olimpo, el coordinador de Política Comunitaria, Víctor Hugo Lozano Poveda, dio las palabras de bienvenida para indicar que esta edición de La Noche Blanca era especial, no por la lluvia e invitados especiales como el exalcalde Renán Barrera Concha o el diputado federal Joaquín Díaz Mena, sino porque Mérida es Capital Americana de la Cultura y la ciudad celebra su aniversario 475.

“La cultura es un bien para todos los seres humanos”, expresó el funcionario municipal, quien destacó que el éxito del programa se debe a la unión de esfuerzos del ayuntamiento, iniciativa privada, artistas y sociedad.

“Viviremos el arte a tope en cada rincón del Centro Histórico… Los eventos en sitios cerrados se realizarán en tiempo y forma, mientras los del aire libre, se dio un lapso de una hora”, abundó.

Pedro Enrique Góngora Medina, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (Canaive) delegación Yucatán, mencionó que la Noche Blanca es el escaparate ideal para mostrar la nueva guayabera en un centro urbano que brilla.

Como dice el dicho: “Al mal tiempo, buena cara”. El líder empresarial bromeó sobre su fisonomía, la cual no le permitió vestir la nueva guayabera, cuyo diseño es más estilizado.

Entre los proyectos, están aprovechar la paz en Yucatán para convertir en Mérida en el centro de la moda del Sureste y, por qué no, del país.

Vila Dosal inauguró La Noche Blanca, no sin antes mencionar que nuestra ciudad forma parte del pilotaje de la Agenda 21.

Concluida la ceremonia, la lluvia siguió al igual que los eventos en espacios cerrados a donde llegaban las familias.

A las 9:10 p.m. en redes sociales comenzó a circular la versión de que el concierto de Armando Manzanero fue cancelado, minutos después la Dirección Municipal de Cultura confirmó la noticia. La gente se acercó a la calle 62 entre 63 y 65, donde estaba el escenario, para tomarse la foto con el autor de “Esta tarde ví llover”.

Del otro lado, las fans del youtuber Mario Bautista no dejaban de gritar porras y echar ánimos al joven. Sus detractores dicen que no canta, no baila ni actúa, pero su carisma es innegable por lo que decidió fotografiarse y repartir autógrafos a las muchachas.

En otros puntos de La Noche Blanca algunas actividades continuaron con una hora de reprogramación por mencionar el baile popular de Los Méndez y el show cómico regional de Chepita Kakatua, en los parques San Juan y La Mejorada, respectivamente.– Irbin Flores Palomino