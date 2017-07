Celso Piña llevará a Europa su “Cumbia por el mundo 2017”

El cantante y compositor mexicano Celso Piña cantará por primera vez en Suiza, a donde llegará con su gira titulada Cumbia por el Mundo 2017, además visitará por quinta ocasión Alemania.

El cantautor se presentará el próximo 19 de julio en el Paleo Festival de Nyon, considerado uno de los más importantes en Europa, donde compartirá cartel con artistas de la talla de Red Hot Chilli Peppers, Manu Chao, Jamiroquai, entre otros; participación que considera “muy importante” dentro de su carrera.

Ante el público europeo, interpretará todos los éxitos que ha logrado a lo largo de sus casi 35 años de carrera, mismos que ha presentado en distintas partes del mundo como China, Marruecos, Brasil, Argentina, y otros más.

De igual manera, Celso estará con esta gira en tres ciudades de Alemania, país al que ya ha llevado su espectáculo cuatro veces, “a los alemanes les gusta mi estilo musical, y gracias a eso nos hemos colocado en el gusto del público en esta región”, comentó Celso a Notimex.

A diferencia de años pasados, donde el cantautor ha recorrido diversos países europeos, el tour de este 2017 se centrará únicamente en Nyon, Suiza (19 de julio); Múnich (20 de julio): Berlín (21 de julio) y Hamburgo (22 de julio).

Actualmente, prepara su nueva producción discográfica “Música es Música”, la cual tendrá como invitado especial a la orquesta de Baja California.

Aunque el acordeonista no quiso dar detalles de este álbum, aseguró que “es un pequeño homenaje a todos los seguidores que me escuchan desde 1975, donde aquellas canciones que alguna vez grabé con acordeoncito desafinado ahora las escucharán a lo grande con orquesta”. Aunque “Música es Música” aún no tiene fecha de estreno, Celso Piña planea una gira para darle “una buena promoción y poder hablar de él”. Desde el 2011 hasta hoy Celso ha tocado en más de 20 países de todo el mundo con su infinita gira Cumbia por el Mundo: Europa, Asia, África, América, donde quieran. Celso está acostumbrado a este ritmo frenético aunque confiesa que nunca imaginó darle la vuelta al planeta a fuerza de cumbia. -Agencias