Crean app para destruir el muro de Trump

El profesor puertorriqueño Carlos Marcial Torres es el creador de la aplicación StopTheWall (Detén el muro), en la que el jugador hace todo lo posible por detener el muro fronterizo que planea levantar el Presidente de EU Donald Trump, en la frontera con México.

“El juego es ‘reaccionario’. Reaccionando a frases y pensamientos políticos xenofóbicos, racistas y de odio de Trump. Utilizamos la tecnología para combatir todo eso”, explicó Torres.

La aplicación gratuita en Apple Store y Google Play simula al famoso juego Tetris y, al momento de comenzar, aparece dibujado el rostro de Trump, de quien son las frases que se utilizan cuando el usuario no logra destruir líneas de bloques y el proyecto de muro se va haciendo realidad.

Al iniciar StopTheWall se escucha la frase “Welcome to the world of the media (Bienvenidos al mundo de los medios)”. Y durante el juego, cuando el usuario logra destruir líneas de bloques, se escuchan frases como “The wall just got ten feet taller” (El muro será solo 10 pies más alto) o “I would build a great wall and nobody builds walls better than me, believe me” (Yo construiré un gran muro y nadie construye muros mejor que yo, créanme).

Cuando el juego se termina se escuchan las frases “Build that wall, build that wall, build that wall (Construyan ese muro, construyan ese muro, construyan ese muro)” o “Mexico will pay for the wall, and they’re going to be happy about it” (México pagará por el muro y ellos estarán muy contentos por ello”).

La aplicación incluye canciones como “La Cucaracha” y “Cielito Lindo” y según dijo Marcial Torres, alrededor de 500 personas de países como Taiwán, Australia, EU, México, China, Noruega y Reino Unido ya han descargado la aplicación.– El Universal