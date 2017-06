Cristiano Ronaldo supera a la genética con el trabajo

Cristiano mejora ante sus limitaciones y se crea cualidades que el ADN no le dio. La receta es la de siempre: trabajar.

Cristiano Ronaldo tiene talento porque la genética le dio la espalda. No es Maradona quien creaba poemas con los pies, tampoco tuvo el portento físico y el romanticismo de juego de Pelé, ni la habilidad mágica de Messi. Él es trabajo. Nadie en el mundo del futbol hace más abdominales que él: 1,000 diarias, 365,000 al año. Al chico lo define Jorge Valdano como una máquina de profesionalismo.“Nunca he visto a nadie trabajar tanto como él”, comentó hace algunos años.

Es un galán al que le sientan de maravilla los smokings, la ropa casual y los peinados extravagantes. Cristiano es vanidoso, coqueto, es todo lo que un actor de cine quisiera tener. Pero también es perfeccionista, y eso le ha llevado a tener en la arrogancia una forma de defenderse ante una serie de fracasos anímicos y deportivos ante Messi, su rival más odiado.

En enero de 2014, cuando subió para recibir su tercer Balón de Oro, la voz se le hizo añicos. Lloró y le costó decir palabras. Sí, no es fácil ser él. Cuando quieres ser perfecto casi nada te ajusta. ¿De verdad se puede llorar cuando se sabe que para el 2018 tendrá una fortuna de casi 200 millones de euros?

Si tuviéramos que definir en qué era futbolística vivimos, en primer instancia diríamos que es la era Messi. ¿Lo sigue siendo? El argentino ha ganado cinco veces el Balón de Oro y es probable que Cristiano, después de la temporada que coronó con una Champions League, también llegará a cinco.

CR7 siempre ha venido de atrás para rivalizar a Messi. El argentino tiene un don de nacimiento, desde muy pequeño los ojeadores ya le miraban cualidades extraordinarias. De Cristiano, su maestra de primaria, dijo alguna vez que nunca le gustaba perder, esa es su principal virtud para ser lo que ahora es.

Cristiano ha debido mejorarse ante sus limitaciones y crearse cualidades que el ADN no le dio. La receta es la de siempre y la de todos: trabajar.

Nunca sale de su dieta, ni se da “gustos” culinarios que cualquiera tendría casi como un premio personal. Se queda horas extras en el gimnasio y todo eso se refleja en su abdomen, que apenas ronda 8% de grasa corporal, además de ensayar sus tiros y gambetas cuantas veces sea necesario.

Y también ha debido derrotarse a sí mismo para superar (a veces) a Messi. CR7 vivió con la pesadez de ser un jugador que no responde en los momentos importantes, como cuando falló en la final de la Champions League un penal con el Manchester United o como cuando Portugal no conseguía ser protagonista y avanzar más rondas “su culpa”. Ya no se le puede tachar de eso. Madrid le ha sacado su mejor versión y le ha quitado la etiqueta de jugador que no aparece en los momentos determinantes.

Siempre ha sido el chico malo por su personalidad. Supongo que a nadie le causa una sonrisa saber que ha sido derrotado, pero lo suyo es una obsesión por la victoria. Eso al final del día le ha hecho quedar como el arrogante, el que únicamente piensa en el triunfo y nada más; pero es un honor ver esas lágrimas tras ganar el Balón de Oro en el 2014 porque es la consecuencia de que el dinero no es todo, aunque vivamos en un mundo donde todo tiene precio y más en el futbol.

CR7 –quien dijo alguna vez que lo odiaban porque era “exitoso y guapo”– tenía en mente la urgencia de homenajearse después de vivir tanto tiempo en el desértico sitio del segundo lugar. Y lo ha hecho cada vez más seguido. De los últimos cinco años, cuatro habrá ganado la distinción del mejor jugador (incluyendo el que le darán en enero del próximo año). ¿Entonces seguimos pensando que vivimos en la era de Messi?

Ahora bien, seamos sinceros con nosotros. Se ha creado en el deporte una hipocresía sobre el deportivismo. ¿Por qué no puede decir que merece ganar el Balón de Oro si así lo cree en años anteriores (las cifras son sus aliadas)? ¿Por qué criticamos que sea un chico autosuficiente en la cancha? ¿Por qué tiene que felicitar a alguien que no quiere felicitar? ¿Por qué tiene que sonreír cada vez que pierde un título ante Messi? Esas falsas modestias no las tiene él.

Es verdad que jamás será como Messi, nunca. Al final, la historia pondrá una barrera entre ellos. O pensándolo bien, quizás no: con Cristiano se puede esperar todo.

Hay otra lección: siempre vale la pena trabajar y, mejor aún, vale la pena no rendirse jamás aunque la batalla esté perdida.

Cristiano es un producto de las jornadas laborales y Lionel de la naturaleza, pero la voluntad siempre ayuda a recortar distancias y CR7 se ha acercado más a lo que debería estar — en teoría — inalcanzable.– Iván Pérez