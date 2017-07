¿Cuánto nos cuesta la transparencia?

Por Rafael Rodríguez Méndez (*)

Es el siglo XVIII, en Suecia, cuando la figura de la transparencia, en su variante de acceso a la información pública, hizo su aparición. El motivo principal fue exhibir a los funcionarios ineptos y corruptos que manejaban las arcas del gobierno.

Ya en el 2002, México se inicia en el mundo de la transparencia gracias al cambio democrático que acabó con la hegemonía de 70 años unipartidista y la presión de diversos grupos provenientes de la sociedad civil organizada que pugnaron por tal hecho. Mucho de lo anterior debido a recomendaciones internacionales que el país adopta, aunado a los dos hechos anteriores.

Lo anterior propicia una leve reforma constitucional que derivó en leyes de corte general y la creación de instituciones públicas que hagan cumplir la misma, tal es el caso del extinto IFAI, hoy INAI. Desde aquel entonces, la reproducción de la información solicitada por los ciudadanos tenía etiquetado un costo económico variable dependiendo de la modalidad de entrega.

En los años 2014 y 2015 se promueve una reforma integral en la materia, cuya aprobación tiene como principal objetivo ampliar la transparencia. Tan sólo en Yucatán, se triplica la cantidad de organismos que son sujetos a revisión constante de la información que genera, así como son susceptibles a que los ciudadanos les soliciten información de su actuar que involucre el manejo de dinero público.

En la práctica, los solicitantes de información pública han aumentado considerablemente, lo cual es benéfico como ejercicio democrático que empodera al ciudadano y le brinda un panorama propicio para vigilar el manejo de las finanzas que ejercen, tanto las autoridades gobernantes como los organismos que de ellas emanen.

Sin embargo, al ser el acceso a la información un derecho humano que involucra, tanto la libertad de expresión como la de petición, se convierte en una rama legal totalmente viable para todo aquel que desee ejercerlo. Es así, que para solicitar información no se necesita acreditar la personalidad jurídica ni el interés legítimo —como ocurre con otras ramas del derecho— para acceder a la misma. Es así como esta libertad, que otorga la Constitución y los tratados internacionales, cae en un tangible mal uso.

El ex Comisionado del IFAI, Ángel Sepúlveda, menciona: «… de la totalidad de solicitantes, el 80% son gente que ha sido despedida del organismo gubernamental que cuestiona, o es gente del partido contrario al que detenta el poder e intenta conseguir información o simplemente ‹reventar› el sistema de administración pública con el volumen de documentación solicitada. El otro 20% son estudiantes, periodistas o ciudadano ávidos de investigar».

Lo anterior constituye realmente una problema para la administración pública. Por un lado se tienen que atender todos los casos de petición de información, pero por otro, existe el mal uso de los sistemas de acceso.

La reforma mencionada de 2014 y que se patentiza en el 2015 con las leyes secundarias, menciona diversos medios para acceder a la información. Ya sea mediante escrito libre, a través del formato que brinda la unidad de transparencia del órgano gubernamental; por correo electrónico, con la Plataforma Nacional de Transparencia; o por simple comparecencia. Cabe destacar que las vías anteriores son totalmente gratuitas. Lo único que implica un costo es la reproducción de la información, ya sea en copia simple, certificada o medio magnético. Por tal motivo, tan sólo se necesita escribir el nombre de quien solicita información –pudiendo ser éste verdadero o falso–, la modalidad en la que se requiere la información –la cual, de ser posible se entregará de forma digitalizada– y algún medio para que se pueda localizar al solicitante para notificarle y enviarle los documento peticionados.

Así pues, «Mickey Mouse», «Don Gato» o «Pedro Picapiedra» pueden ser los solicitantes de todas y cada una de las entradas y salidas de los trabajadores de algún municipio en los últimos 4 años, ascendiendo éstas a la cantidad de 50,000 fojas que deberán entregarse en la modalidad que el «ciudadano» solicita en menos de los diez días señalados por la legislación aplicable. Y es ahí cuando surgen los diversos cuestionamientos: ¿Cuánto tiempo/costo por trabajador se necesita para dar cumplimiento a lo solicitado? ¿Realmente es una información que se utilizará para los fines correctos o solamente para poner en jaque a la administración pública? Siendo el acceso a la información un derecho humano, al igual que el derecho de tener un medio ambiente acorde a los estándares de salud pública, en caso de solicitar copia simple con costo, ¿es válido imprimir, en cumplimiento del derecho de acceso a la información, las 50,000 fojas causando un perjuicio ecológico de importantes proporciones?

Sin duda, esta libertad patentizada por el estado Mexicano está cayendo en un libertinaje patológico. Países como Estados Unidos no sufren de esta problemática. El nivel sociocultural de los solicitantes va más allá de peticionar «entradas y salidas de trabajadores». Se enfocan en solicitar información relativa a secretos de Estado, como puede ser la compra y posesión de armamento nuclear, o bien, lo invertido en la Guerra contra el Estado Islámico en últimas fechas. Mucha de la información del país del norte, por no decir que la totalidad, está reservada por seguridad nacional y los ciudadanos no hacen mella de esta medida. En Suecia, país madre del acceso a la información, estas prácticas han quedado en el olvido. Son políticas que hace tres siglos fueron puestas en práctica y que el alto nivel educacional han dejado en el pasado. Se preocupan más por la disyuntiva de otorgar o no asilo a los refugiados de Medio Oriente.

México atraviesa por una severa crisis educacional. El uso de las herramientas que dan pie a este artículo también padecen los efectos de la crisis en mención. Basta con analizar los planes de estudio de los centros universitarios en Yucatán. Con excepción de una universidad —UADY— los demás planteles carecen de una asignatura propia que propicie el conocimiento de los sistemas de transparencia y el acceso a la información. Un par de centros universitarios ofertan la asignatura en un nivel de maestría y doctorado, lo cual es benéfico para un sector de la población bastante limitado. El nivel medio superior no se menciona, pues mucho menos figura como promotor de la cultura de la transparencia, máxime cuando se apuesta a desaparecer la educación cívica impartida a nivel secundaria y bachillerato. En sí, la gran mayoría de los problemas en el país son gracias a la deficiente educación y nivel cultural que da como resultado un gran círculo vicioso.

El alto nivel de crisis cívica en México ha hecho que herramientas de tanto beneficio como es el acceso a la información pública en pro del derecho a saber, se conviertan en medios de golpeteo sistemático de personajes que tienen como finalidad lo dicho. «Reventar al sistema» también implica un alto costo que lesiona las arcas públicas. Vale la pena realizar un ejercicio mental e imaginar qué sucedería, si es que no ha sucedido, si alguno de los que a diario realizan dichas afrentas se enfocan en alguna comunidad de cinco mil habitantes, en donde el encargado del área transparencia sea el único que va a recabar la información –retomando el ejemplo del sexto párrafo —de 50,000 documentos en menos de 10 días. Simplemente se imposibilita tal acto. Pero ahí no queda, sino que el organismo garante, en caso de Yucatán el INAIP, puede realizar una investigación de la falta y ordenar la amonestación, multa e incluso arresto administrativo hacia el funcionario incumplido. Aquí ya no cabe el supuesto legaloide de que «nadie está obligado a lo imposible». Luego entonces, aquellos «reventadores» han culminado su magna obra a través de una herramienta gubernamental no diseñada para tales fines.

Se necesita poner mayor énfasis en acrecentar la cultura de la participación ciudadana responsable. Es necesario fiscalizar a los entes públicos con la responsabilidad debida. El espíritu de la transparencia es investigar, obtener información y por qué no, exhibir al funcionario implicado en posibles actos de corrupción y que no realiza un trabajo adecuado. El acceso a la información es un triunfo producto de luchas ciudadanas, y no es válido que por unos cuantos esta victoria cívica se lacere. Una sociedad será realmente democrática cuando el gobierno y la ciudadanía colaboren para lograr juntos una mejor calidad de vida.

(*) Titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Mérida