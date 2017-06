Cómo cuidar tu piel al broncearte

Las vacaciones suponen, en muchas ocasiones, que bajemos la guardia respecto al cuidado de nuestro cuerpo. Sin embargo, pequeñas y fáciles rutinas pueden ayudar a cuidar nuestra piel tan castigada en verano por culpa del sol.

Lucir moreno en verano puede ser muy saludable, ya que el sol es una fuente natural de vitamina D. Con tan sólo una exposición diaria de 5-10 minutos al sol, ayudamos a que nuestro organismo metabolice toda la vitamina D que necesita para su correcto funcionamiento. Sin embargo, si no se hace correctamente, también puede ser un peligro para la piel, que con el calor estival se deshidrata más rápidamente. Además, con el sudor se genera humedad, haciéndola más vulnerable a infecciones.

La piel no sólo es el órgano más extenso del cuerpo humano y, por tanto, el que está más expuesto, sino que además recuerda, a modo de registro, hasta las agresiones sufridas durante la infancia de la persona.

Más allá del efecto estético a corto plazo, no cuidar adecuadamente la piel después de tomar el sol puede provocar manchas, pecas, arrugas y, en el peor de los casos, cáncer de piel. Por ese motivo, después de un día de playa o piscina o, simplemente, de una jornada de turismo bajo el sol, mimar la piel es clave, tanto para conservar el bronceado como para evitar enfermedades.

Cuida tu piel al llegar a casa

El primer paso nada más llegar a casa tras pasar un día bajo el sol es darse un baño y utilizar un gel corporal de pH neutro o para pieles sensibles, con el fin de eliminar rastros de impurezas, el cloro de la piscina o el salitre de mar.

Aunque con una ducha es suficiente para recuperar el tono de la piel, un baño de aceites esenciales es una buena forma de hidratar el cuerpo, a la vez que aporta beneficios extra, ya que también contribuye a la relajación.

Para quienes quieran conservar el bronceado todo lo posible, se puede añadir al baño una infusión de cuatro bolsitas de té negro en un litro de agua, ya que es un autobronceador natural del que puede nutrirse la piel.

Después del baño o la ducha, es recomendable utilizar una crema específica para después del sol, conocidas en el mercado como after sun. Contrariamente a lo que piensa mucha gente, este tipo de productos no sólo se utilizan cuando ya se ha producido una quemadura, sino que se debe usar de forma regular tras una exposición solar porque son de rápida hidratación.

Este tipo de producto se vende tanto en crema como en formato gel, este último proporciona una sensación más fresca. En general suelen contener una base de menta que ayuda a calmar los picores de la piel, y algunos incluso contienen enoxolona, una sustancia no corticoidea pero que tiene efectos antiinflamatorios sobre pieles poco quemadas. Si la quemadura es muy intensa el médico recetará un tratamiento basado en corticoides.

Quemaduras y ampollas

Tras una exposición solar que ha provocado quemaduras, el cuidado de la piel es todavía más importante. En primer lugar, Los síntomas que suelen aparecer son rojeces en la piel y sensibilidad en la zona, si la exposición solar ha sido durante muchas horas pueden incluso salir ampollas. Hay que recordar que las quemaduras de este tipo desparecen después de unos días pero el daño que se produce en las células de la piel es permanente, lo que puede provocar efectos a largo plazo como el cáncer de piel.

Sí es tarde y ya te has quemado lo primero que hay que hacer es intentar enfriar la zona, con una ducha o baño de agua templada, nunca caliente. También puedes aplicar paños húmedos sobre la piel afectada. Lo mejor es vestir en los siguientes días ropa de algodón y que sea holgada, para evitar la fricción, y beber mucha agua para mejorar la hidratación de la piel y ayudarla a regenerarse.

En cuanto a las cremas, hay que evitar los anestésicos locales que contengan benzocaína o lidocaína. Tampoco es recomendable utilizar lubricantes como la vaselina, ya que no hidratan la piel. En todo caso, se puede usar after sun, aunque a estas alturas su efecto será limitado. Lo más aconsejable es utilizar una crema hidratante rica en aloe vera, vitamina E y vitamina C, ya que no sólo aliviarán la sensación de quemazón, sino que contribuirán a la regeneración de la piel.

En el caso extremo de que surjan ampollas, además de acudir al médico, se deben utilizar vendas secas para prevenir infecciones y nunca explotarlas. La infusión fría de manzanilla aplicada sobre la zona afectada o el jugo del pepino también contribuyen a reducir las molestias.

Lo mejor es prevenir este tipo de quemaduras con crema solar con factor alto que protejan de los rayos UVA y UVB. Se debe aplicar nuevamente tras el baño y cada dos horas para que la protección sea óptima. Los expertos también recomiendan no exponerse al sol en las horas centrales de día, comprendidas entre las diez de la mañana y las cuatro de la tarde, pues es cuando los rayos del sol tienen más intensidad.

La exposición al sol sin protección provoca daños que se acumulan día a día en la piel. Esta tiene efecto memoria, es decir, que el exceso de luz solar queda registrado sobre la piel y, cuando se ha producido una quemadura en el cuerpo, con el paso del tiempo puede provocar el envejecimiento prematuro de la piel o, dependiendo de la gravedad, causar distintas lesiones como manchas, alergias, cáncer, etcétera.

Por ello, lo mejor es prevenir estas situaciones utilizando protectores solares adecuados, y siguiendo una serie de pautas como aplicarlos media hora antes de exponerse al sol, reponiendo el producto periódicamente, y evitando las horas de máxima intensidad lumínica (entre las 12 y las 4 de la tarde).

El sol contribuye a mantener una buena salud, ya que aporta beneficios físicos y emocionales como: activar la circulación, favorecer la síntesis de la vitamina D3 (aumenta la absorción de calcio y fósforo), fortalecer los huesos y reforzar el sistema inmunológico.

Asimismo, el sol influye en el estado de ánimo, ya que equilibra el sistema nervioso y ayuda a combatir la depresión.

– Agencias