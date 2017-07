Djokovic es el último de los ocho finalistas

Novak Djokovic, en otro partido de constantes altibajos, completó el cuadro de cuartofinalistas de Wimbledon tras derrotar a Adrian Mannarino por 6-2, 7-6(5) y 6-4, en 2 horas y 13 minutos.

El serbio, que suma nueve presencias entre los ocho mejores, igualando a John McEnroe y Pete Sampras, tendrá el hándicap de no haber tenido día de descanso antes de afrontar hoy la antepenúltima ronda con Tomas Berdych.

Y es que el partido del segundo favorito con Mannarino debía disputarse antier en la pista 1 pero fue suspendido a última hora por la falta de luz como consecuencia de la larga duración de los duelos entre Johanna Konta y Caroline Garcia, y Rafael Nadal con Gilles Muller.

“Sigo sin encontrarle lógica al hecho de que la organización no nos pusiera el lunes en la central. No he cedido un set en un evento sobre hierba entre Eastbourne y Wimbledon, y me he encontrado muy bien hasta el momento”, expresaba en la pista el pupilo de la nueva dupla formada por Andre Agassi y Mario Ancic.

Cabe recordar que “Nole” llegó al All England Club con el título de Eastbourne debajo del brazo. Eso le permite encadenar ocho partidos ganados y seguir soñando aún con el cetro mundial a la conclusión del torneo aunque necesita una difícil carambola: ganar su cuarto Wimbledon y que Andy Murray ceda en los cuartos con Sam Querrey.

El serbio, dueño de tres títulos en Londres, enfrentará a Tomas Berdych quien viene de eliminar al austríaco Dominic Thiem. -Agencias