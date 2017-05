Duelo verbal Tuca-Piojo calienta la semifinal de liga

Miguel Herrera, técnico de Xolos, respondió de inmediato a Ricardo Ferretti, quien aseguró que era su ídolo, ya que dirige un equipo y ya está contratado con otro, haciendo alusión a la posible llegada del ‘Piojo’ al América.

El estratega del Tijuana, en entrevista, pidió silencio al ‘Tuca’, recordando como hace unos meses lo mandó a callar.

“Le voy a contestar lo que me dijo una vez: Cierra el hocico ‘Tuca’, cierra el hocico. No tengo por qué no decirlo, todavía no arreglo nada con nadie. Lo que me dijo la vez pasada y con que lo embaucaron, ahora le contesto igual”, sostuvo Herrera.

En cuanto al duelo que tendría contra Ferretti en lo deportivo, reconoció su labor con Tigres, aunque reiteró que no concibe como puede señalar que ya tiene algo con las Águilas.– ESPN