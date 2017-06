Ejercicio en adolescentes ¿Qué deportes les conviene más?

Es una época de grandes cambios, y el ejercicio será un gran aliado para superarla con éxito. Te damos ideas para elegir la práctica más adecuada a su edad y saber entrenar con salud y equilibrio.

La calidad de vida de las personas, así como su predisposición a padecer numerosas enfermedades, tiene una clara relación con la práctica habitual o no de ejercicio físico. El deporte evita la aparición de patologías frecuentes como osteoporosis, hipertensión arterial, obesidad o cardiopatías, por todo ello debería tomarse en serio como un hábito saludable de las etapas más precozes de la vida, como la adolescencia.

El ejercicio físico tendría que ser una asignatura habitual en los jóvenes, ya que aporta multitud de beneficios como: estar en forma, entablar relaciones sociales, distracción (disipando el estrés, cargas emocionales, etc.), mejora la concentración, facilitando el estudio.

Hoy en día vivimos en una sociedad de consumo, que nos ha convertido en “homo sedentarius” por lo que la práctica de ejercicio desde una edad temprana es fundamental para la salud”.

La adolescencia es el difícil tránsito entre la niñez y la edad adulta, durante el cual se presentan los cambios más significativos, tanto físicos como psíquicos.

A la hora de pensar en que un adolescente realice algún tipo de deporte o ejercicio físico, conviene tener en cuenta las siguiente recomendaciones:

-Hasta los siete años de edad, el niño tiene que jugar.

-No es recomendable que los adolescentes se especialicen en algún deporte a corta edad.

-Las competiciones se desaconsejan hasta aproximadamente los 13 años.

-Es muy importante hacer un seguimiento médico del joven, especialmente si éste compite.

-La realización de un deporte individual debería acompañarse de otro colectivo, pues este último enriquece y mejora a la persona, aprendiendo valores como el compañerismo, la acción de compartir, el trabajo en grupo, etcétera.

-Es conveniente evitar, tanto la sobrecarga excesiva en los músculos, como el sedentarismo.

-Hay que tener en cuenta los gustos, preferencias e inclinaciones del adolescente.

-En condiciones de elevada temperatura (32°C y humedad relativa alta, del 80%) no se debe practicar ejercicio.

-Beber agua antes, durante y después de hacer deporte, para evitar la deshidratación.

-Cuando se practique deporte hay que utilizar la ropa deportiva adecuada, que favorezca la disipación de calor corporal.

A la hora de orientar al adolescente sobre la elección de un deporte o actividad física, hay que tener en cuenta varios aspectos:

En primer lugar, las preferencias del adolescente, las cuales tendrán que ser acordes a sus cualidades y a su constitución corporal.

El deporte que elija no debe suponer sacrificios ni sufrimientos, evitando inculcarle el interés de ser el primero siempre, obviando frases como: “la segunda posición es sólo para perdedores”.

El ejercicio físico debe favorecer el desarrollo integral del joven. Si éste se decanta por un deporte especializado (por ejemplo, tenis), hay que complementarlo con otras actividades que compensen los desequilibrios que puedan ocasionarle, siendo la natación un complemento ideal.

Se deben evitar deportes que puedan suponer un riesgo para el adecuado crecimiento y desarrollo de los huesos. La persona tiene que acostumbrarse a hacer siempre un calentamiento inicial del cuerpo antes de desarrollar la actividad, así como la realización de estiramientos al final de cada sesión.

Deportes más practicados por adolescentes:

-Atletismo: conlleva un ejercicio físico bastante completo, porque se unen la carrera, el salto y los lanzamientos. Su inicio suele estar indicado a partir de los 10 años.

-Balonmano y básquetbol: deporte muy recomendado y entretenido, suele empezarse como un juego sobre los siete–ocho años de edad. Cuando se quiere alcanzar un nivel más elevado, se realiza un entrenamiento más regular.

-Ciclismo: el entrenamiento de este deporte no tiene que ser fuerte hasta que el cuerpo no esté completamente desarrollado (no antes de los 18 años).

-Judo: se puede competir cuando el cuerpo esté totalmente desarrollado. Antes se debería tomar como un juego.

-Tenis: este ejercicio necesita un complemento, ya que es un deporte asimétrico, en el que se desarrolla mucho más la musculatura de una mitad del cuerpo que la otra. A partir de los 12 años habría que entrenar una hora al día.

-Fútbol: se debe tomar como un juego siempre antes de los 11 años. Se pueden hacer competiciones infantiles a partir de los 12, con una duración de partido corta, acorde a su edad, un campo de dimensiones más pequeñas y un balón especial.

-Natación: no debe realizarse un entrenamiento fuerte e intenso hasta que el adolescente no tenga el cuerpo totalmente desarrollado.– Agencias