Un ejército combate al Aedes Aegypti

El secretario de salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, pone en marcha la Segunda Campaña de Descharrización 2017

Una vez más, arrancó la batalla contra el mosco transmisor del dengue, zika y chikungunya, por lo que un ejército integrado por cinco mil personas salió a las calles del sur de Mérida como parte de la Segunda Campaña de Descacharrización 2017.

En el banderazo de salida, el secretario de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, enfatizó que “seguiremos fortaleciendo la cultura de la prevención, ahí está el reto”.

Según cifras oficiales, hasta el momento existen 41 casos de dengue confirmados, 11 de zika y ninguno de chikungunya, lo que representa un decremento del 52.3% con respecto al 2016, cifra que respalda la efectividad de mencionada campaña.

Durante el evento, el cual se llevó a cabo en el estacionamiento del estadio de béisbol Kukulcán, el funcionario estatal reconoció que este tipo campañas se dejan a un lado porque políticamente no rinde aplausos, votos o entusiasmo.

Sin embargo, reconoció que es necesario que este tipo de acciones tengan una mirada transexenal, una continuidad en la investigación del mosco modificado.

“Mientras aparece una vacuna que pueda eliminar éstas enfermedades es necesario seguir el camino. Esto sólo lo podemos hacer con unidad; si lo hacemos vamos a poder dar estos y mejores resultados”, indicó.

Mendoza Mézquita aseguró que la Secretaría tiene muy claro los puntos para dar batalla a esas enfermedades.

–De tal forma que habrá que fumigar lo que se requiera; no más, no menos. Habrá que seguir con las descacharrizaciones, las que se necesiten, pero tampoco dispensar el recurso –señaló.

El ejército

Para esta campaña participan 1,570 brigadistas, 1,200 choferes y cargadores de volquete, 2,230 voluntarios, coordinadores, supervisores y guías, es decir, un total de cinco mil personas.

–No se está escatimando en recursos, pero tampoco se está derrochando –subrayó.

También, se cuenta con 340 volquetes, 80 vehículos de la Secretaría de Salud y 32 de otras dependencias (IMSS, Issste y Marina, entre otras).

La segunda campaña de descacharrización inició ayer en la zona sur y continuará hoy en la zona norte, mientras que del lunes al miércoles se atenderán los remanentes y el sábado, 1 de julio, las comisarías.

Por lo anterior, el encargado de la Salud en Yucatán exhortó a la población a que si no sacaron su cacharro el día que les tocó, ya no lo hagan porque se rompe la logística y dijo que no será la última campaña y seguirán trabajando de aquí hasta que termine el sexenio.- Jesús Gómez