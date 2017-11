El mercado de las armas en Mérida, silencioso y en crecimiento

Adquirir un arma y conservarla en Mérida ya no es tan difícil. Hasta hace algún tiempo las restricciones y persecución de las armas clandestinas en la ciudad resultaba una situación comprometida. En la actualidad se puede adquirir una pistola o escopeta en algunos puntos de la capital yucateca donde la clandestinidad y la discreción son necesarias para poder obtenerlas.

De esta manera el mercado clandestino de armas va creciendo lentamente, de manera silenciosa, amparada en la necesidad de obtener pequeñas armas para poder contra restar la ola de crímenes en nuestro medio, además del número de personas que ya están viviendo en la ciudad que andan armadas como protección personal.

Si bien Mérida no se encuentra entre las ciudades con más armas clandestinas, el resultado es creciente y silencioso, asegura un empleado estatal, quien se negó a dar su nombre para esta nota informativa.

Mérida, indica, no es una ciudad conflictiva, sin embargo sí ha crecido el número de personas que andan armadas por la ciudad, muchas de ellas en protección de otras personas –guaruras disfrazados. Las urbes donde hay más trasiego de armas son Sinaloa, Sonora y la Ciudad de México; en esta última hasta en los tianguis se surte este tipo de productos.

En Mérida las cosas no han ido tan arriba, pero es claro que desde hace mucho tiempo hay tráfico de armas en la zona de la frontera con Belice, Guatemala, Honduras. Muchas de esas armas que dejaron de ser útiles en las guerrillas de Centroamérica llegaron a México; no son armas nuevas, eso es cierto, pero son utilizadas en muchos casos para asaltos.

Nuestro informante explicó que hay sitios, puntos, donde se puede adquirir un arma, armas pequeñas que no tienen registro o ya fueron borrados esos registros, calibres pequeños. Expuso que son las que más se venden, no son armas largas sofisticadas, ya que esas son muy caras.

¿Dónde es posible conseguirlas? , cuestionamos al entrevistado y este respondió: “en algún sitio del sur de la ciudad”, dijo, sin establecer rumbo o punto definido, “a decir verdad nunca he ido, pero sí he escuchado de al menos dos sitios”,

¿Cuáles son estos dos sitios?, preguntamos de nuevo. “Hay un sitio por Kanasin”, dijo, de manera entre cortada, “creo otro más fuera de Mérida”.

Si bien el gobierno federal mantiene un estricto control de armas de fuego y se mantiene vigente una ley que establece normas y procedimientos para uso, portación y manejo de las mismas, no todas las personas se apegan a esta normatividad.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según la norma-02-062, establece un registro de un arma de fuego en sus diferentes modalidades a través de la normatividad: Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que establece un reglamento interior de la dependencia castrense para tareas propias y un ordenamiento para clubes deportivos, personas de rango o responsabilidad judicial, pero hay una buena cantidad de armas que están bajo la tutela de particulares que no están registradas.

Sobre el tema de las armas, en Mérida al menos hay dos personas que tienen negocios de limpieza y mantenimiento de estos aparatos; normalmente suelen ofrecer opiniones sobre estos temas, pero para completar esta nota informativa no ha sido tan afortunado el entrevistador, porque en ambos casos la respuesta es la misma: “no es prudente hablar del tema”.

Si conseguir armas resulta difícil, de la misma forma conseguir municiones es igual de complicado, en la ciudad hay al menos cuatro empresas consignadas para la venta de municiones, pero disponen de productos deportivos únicamente y no es tan fácil conseguir balas de diferentes calibres, no tan fácil como en la Ciudad de México donde se puede comprar de todo, sin restricciones, me aseguró uno de los encargados de una tienda de armas deportivas en una plaza comercial.

Para tener un arma, aseguró, es preciso poder tener suficientes balas, porque el traslado de este tipo de materiales, desde luego está prohibido, salvo permisos oficiales o surtidores de la frontera que puedan traer desde algún punto. Ahí es común poder comprar, pero en Mérida es sumamente complicado, señaló.– Redacción