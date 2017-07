Enner Valencia, nuevo refuerzo de los Tigres

El delantero ecuatoriano viajó ayer a Monterrey para sellar su fichaje con el cuadro felino. Del mismo modo, en Chile colocan a Gary Medel en el equipo regio.

Enner Valencia confirmó que ya tiene un acuerdo con Tigres y sólo falta plasmar su firma en el contrato para convertirse en nuevo jugador del conjunto de la UANL, por lo que ayer viajó a la ciudad de Monterrey para cerrar el traspaso.

“Vamos a tratar de arreglarlo, por eso no me gusta hablar hasta que no esté firmado, ojalá que podamos llegar a la firma. Gracias a Dios se ha dado lo que queríamos Tigres y yo, y estamos muy contentos por eso”, dijo el ariete a los medios de comunicación en el aeropuerto.

“Me fue bien cuando estuve en México, esperemos que esta vez no sea la excepción. Voy a dar lo mejor de mí, mi mayor esfuerzo porque la institución siga creciendo y esperemos sigan los éxitos”, añadió el exfutbolista de Pachuca.

Enner Valencia será una “bomba” más para los felinos, quienes reforzarán un ataque de por sí ya poderoso, el cual es comandado por Andre-Pierre Gignac y Eduardo Vargas.

Medel se acerca a Tigres

Tigres le habría ganado la puja a Boca Juniors a billetazos para contratar al defensa central y mediocampista chileno, Gary Medel, de acuerdo con reportes de ESPN en Argentina.

Todo iba encaminado a que los Xeneizes lo adquirieran proveniente del Inter de Milán; sin embargo, lo único que faltaba era que los argentinos le mejoraran el contrato y ahí fue cuando llegó el cuadro regiomontano para convencerlo.

Los felinos habrían ofrecido un salario “brutalmente mayor” para fichar a Medel. -Agencia