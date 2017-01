Exhortan a retirar carritos ambulantes después de las ventas

Para no dañar la imagen del puerto, autoridades solicitan a los dueños de caritos ambulantes, retirarlos después de cada venta.

Las autoridades hicieron estas recomendaciones basados en no dañar la imagen en la ciudad, por lo que solicitaron a unos cincuenta comerciantes del puerto que tras realizar sus ventas retiren de la vía pública sus carritos ambulantes.

Primero que se les hace es exhortarlos a retirarse del lugar de trabajo, guardando sus carritos en sus viviendas o alquilando un estacionamiento, para no contaminar la vía pública.

En caso omiso, se les levantará una infracción que va de los 200 a los 500 pesos, además de que se les retirará su mercancía.

Explican que una vez que los comerciantes paguen su multa, su mercancía les es devuelta y se les indica nuevamente, que está estrictamente prohibido la presencia de cualquier vendedor en los espacios públicos.

Todos los días hay gente, por eso quieren aprovechar esta área para trabajar, pero no está permitido el comercio. Se les hace un exhorto para que no acudan a ciertos lugares donde no pueden vender”, recalcan.

Razón por la que los operativos por parte de Recaudación Fiscal son constantes en este lugar.- José Luis Chavarría