Exigen baja de maestro que hace bullying a sus alumnos, en Tizimín

Cerca de 30 padres de familia acusan al profesor Elmer Uitzil de cometer abusos en contra de sus pupilos, al grado de que ocho menores se dieron de baja

Unos 30 padres de familia de la escuela “Gabino Barreda” del turno matutino manifestaron que el maestro Elmer Moisés Uitzil Arceo, titular del 2-B de la escuela, ha cometido abusos de bullying en contra de sus pupilos, hasta el grado de que en este ciclo escolar se han dado ocho bajas.

“El maestro desde hace más de 15 años que realiza este tipo de abuso y las autoridades competentes sólo ponen en riesgo la estabilidad, salud mental y emocional de los pequeños”, indicaron los inconformes.

–Incluso a mi hijo lo puso a hacer 40 sentadillas y al realizarlas cada una iba acompañada de un cintarazo, igual que a un compañero el cuál terminó en el hospital por dolores y calentura después del suceso –expresó una madre inconforme.

Ahora hay un suplente, pero el día que él quiere ir a la escuela, va y le dice al suplente y a la directora que él va a dar su cátedra, mencionaron los inconformes.

Explicaron que ya han solicitado a la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán (Segey) la baja de este maestro porque a su criterio atenta contra los principios y más por la seguridad de los niños.

“Ya se han llevado oficios donde se les explica del caso y de la inconformidad de los padres y se les han entregado en las oficinas de la Segey sin tener respuesta, sólo nos dicen que esperemos y ya hemos esperado más de 5 años desde que se ventiló por primera vez el maltrato a los infantes”, enfatizaron los padres de familia.

“Queremos una solución y ver hechos no queremos escuchar sólo palabras porque ya no vamos a querer otro año más al maestro Moisés y si no hay solución tomaremos otras instancias, otras instituciones a la que podemos acudir para que los derechos de los niños no sean violentados”, mencionaron los padres afectados.

Hicieron un llamado a Derechos Humanos para que analice el caso, ya que son varios los niños que han sido violentados en su persona y en su derecho, pues ya hasta agresiones físicas, psicológicas y verbales ha sufrido del docente.- Acom