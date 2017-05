Gobierno de Donald Trump no afecta el programa Cabecitas Blancas: Indemaya

La directora del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (Indemaya), Rosario Cetina Amaya, aseguró que el programa “Cabecitas blancas”, en el que familiares de migrantes yucatecos pueden visitar a sus hijos en Estados Unidos, no se ha visto afectado ante el gobierno del presidente norteamericano Donald Trump.

En entrevista con diversos medios, Cetina Amaya señaló que desde el inicio del programa, hace casi un año, un total de 200 familias han logrado reunirse nuevamente, luego de no verse por 10 años o más.

–Pensé que en este 2017, al asumir la presidencia el señor Trump, no íbamos a poder continuar llevando a Cabecitas Blancas, pero hoy puedo decir que en este abril, partimos con 60 madres que pudieron estar con sus hijos, a los que hace tiempo no veían. Había una mamá que hace 25 años no veía a su hijo –aseveró.

Indicó que el próximo grupo de padres de migrantes yucatecos que viajará al país vecino, partirá en septiembre. Entre las actividades que se planean, está la realización de una vaquería en la ciudad de Portland, Oregón. Incluso, dijo, se trasladará una orquesta jaranera y artesanos para amenizar la fiesta en Estados Unidos.

–La mayoría de estas personas son del interior del estado, nuestros hermanos mayas se han ido a Estados Unidos a visitar a sus hijos. Nunca se habían subido a un avión, tienen miedo, pero se ha podido. Cuando se quiere se puede realizar”–añadió.

– Miguel Duarte