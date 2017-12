Índices de fuego

“Todo el sistema mexicano está podrido, no hay estado que se salve…”, fueron las palabras lapidarias de Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas Puebla, al hablar del Índice Global de Impunidad (IGI), cuyo fin señalado es “visibilizar en términos cuantitativos, el problema global de la impunidad y su efecto directo en otros fenómenos globales como: desigualdad, corrupción y violencia”. Visibilizar, aunque se sientan aludidos algunos.

Hay que destacarlo, pues la presentación ha sido en el marco de las actividades de la Cuarta Jornada de Derechos Humanos que organizaron activistas de corazón como el joven José Pablo Quiñones, con el entusiasmo de quienes realmente creen que es posible sacar a México de la ruina política y dignificar su papel.

Y la referencia viene como anillo al dedo esta misma semana en la que María Elena Morera, presidenta de Ciudadanos por una Causa Común, AC, expuso frente a Enrique Peña Nieto los resultados de su Encuesta Nacional del Programa de acompañamiento ciudadano al desarrollo policial (Indepol). Imperdible su lectura completa en causaencomun.org.mx toda vez que sus índices reveladores han causado el lamento público más sentido, e inapropiado, del propio mandatario federal, en el Sexto Foro Nacional Sumemos Causas.

Inapropiado, a la luz de las cifras de asociaciones civiles que acusan omisiones graves en políticas públicas de seguridad (como la encuesta realizada por la A.C. de Morera), u omisiones en el cumplimiento de la justicia para sancionar los delitos (como el índice global de impunidad).

Lo dicho por el doctor Derbez, “no hay estado que se salve”, nos interpela también. Yucatán, que se promociona como el más seguro, con un “Escudo de seguridad policial” ocupa -de mejor a peor- el lugar 23 de 32, es decir que se ubica por debajo del promedio nacional. Curiosamente y pese a la negatividad que reflejó el estudio de Morera, 87% de los policías yucatecos opinó que la sociedad tiene confianza en ellos, lo cual abre un haz de luz en medio del panorama crítico en el país.

Y, si hablamos de la prioridad a los Derechos Humanos, algunos comentan en corrillos y sobremesas acerca de la propuesta inicial que hizo el gobernador Rolando Zapata

Bello, para que -de obtener la ratificación del congreso- Enrique Goff Ailloud, actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Codhey), pase a la historia como el primer vicefiscal anticorrupción de Yucatán.

Los índices oficiales no lo descalifican, antes verían con naturalidad el tránsito de ombudsman a garante de honestidad, pero es el dedo flamígero de activistas quienes reprueban la propuesta. Faltará la justificación clara del denuesto, seguido de las propuestas respectivas. Nadie me pregunta, pero mi simpatía es por una mujer empresaria y activista de Derechos Humanos, aunque para los próximos comicios decidió buscar una candidatura independiente, ni hablar. Pero que siga constando que mujeres no faltan.

Por Carmen Garay