Para Iniesta, Real Madrid y Juve son “justos finalistas”

El centrocampista del FC Barcelona Andrés Iniesta aseguró ayer que tanto el Real Madrid como la Juventus son “justos finalistas” de la Liga de Campeones y auguró “una final muy interesante”, que “ganará el mejor”.

Iniesta opinó al respecto durante una charla informal que ha mantenido con el consejero delegado de Nissan Ibérica, Marco Toro, en el marco de la celebración del Automobile Barcelona, el renovado Salón del Automóvil.

El deportista, que protagoniza la nueva campaña publicitaria de Nissan centrada en su gama cien por cien eléctrica, ha lamentado que el Barça no haya llegado este año a la final de la Champions y ha subrayado que “los dos finalistas son justos finalistas”.

“Será sin duda una final muy interesante. La ganará el mejor”, apuntó tras asegurar que la Liga de Campeones es una de sus competiciones favoritas y recordar la vuelta de la semifinal de 2009 contra el Chelsea cuando un gol suyo consiguió meter al Barça en la final.

Preguntado por cuál es, a su juicio, el mejor jugador de fútbol del mundo, Andrés Iniesta ha asegurado que es Leo Messi, su compañero en el Barça. “Lo que le he visto hacer no se lo he visto hacer a nadie y no creo que lo vea”, ha dicho.

Además, ha señalado que “es y será el número uno, porque también tiene una gran regularidad”. “Esta conversación la podríamos haber mantenido hace cinco o seis años y hubiéramos dicho lo mismo”, ha argumentado.

Iniesta, que antier cumplió 33 años, y Toro también han conversado sobre la movilidad eléctrica y la importancia de concienciar a la población sobre el valor de los vehículos con cero emisiones por su aportación a la lucha contra la contaminación atmosférica.– Agencias