Jay-Z canta sobre su infidelidad a Beyoncé

Luego de no sacar disco desde 2013, Jay-Z regresó a la escena musical con su disco 4:44, el cual lanzó ayer a través de la plataforma Tidal.

Uno de los temas de este material ha llamado la atención, pues por la letra de la canción, se presume que el rapero habla de una infidelidad a Beyoncé.

Con cierta atmósfera de gospel, Jay-Z recitó una larga disculpa para Beyoncé, que a su vez lo había criticado por su infidelidad en su disco Lemonade un año atrás.

Parte de la canción, dice: “I’m letting you down everyday/Letting you down everyday/ Why do I keep on running away?” (Te estoy fallando cada día/Fallando cada día/¿Por qué sigo huyendo?), para armar después “And if my children knew, I don’t even know what I would do (Y si mis hijos supieran, no sabría qué hacer)”.

En su álbum, Jay-Z también habla sobre la homosexualidad de su madre y denuncia las tensiones raciales. También deja entrever que los gemelos que tiene con Beyoncé fueron concebidos de forma natural.

El tema 4:44, que hace referencia a la hora en que lo escribió, mezcla visos de house y reggae, logrando un sonido contemporáneo y elegante.

En “Smile”, Jay-Z confirma los rumores de que su madre es lesbiana y explica cómo ella cedió a las drogas para hacer frente a la estigmatización. También habla de una infancia difícil en su barrio neoyorquino de Brooklyn y de un padre ausente. La canción comienza con Stevie Wonder y termina con un poema de su madre, Gloria.

Llevamos ya diez años asistiendo públicamente a la historia de amor de Beyoncé y Jay-Z, cumbre de los romances donde los haya. En sus primeros días de flirteo, soltaban pistas en sus canciones como “Crazy in Love” o “03 Bonnie and Clyde”.

Sus temas “The Story of O.J.” y “Moonlight” denuncian las tensiones raciales, diciendo que los estadounidenses negros siempre serán juzgados por el color de su piel. Pero Jay-Z habla también de su propia herencia en “Legacy”, título de su última canción, que dedica a sus hijos. -El Universal