Kawhi, listo para el primer juego

Se espera que el delantero de los Spurs de San Antonio, Kawhi Leonard, se enfrente a los Warriors de Golden State mañana en la apertura de la final de la Conferencia Oeste.

Leonard, quien se lesionó el tobillo izquierdo el martes, podría haber jugado en las semifinales del jueves por la noche, en la victoria de 114-75 sobre los Houston Rockets si era necesario, pero los Spurs decidieron que lo guardarían para tenerlo saludable el domingo.

Leonard recibió tratamiento en el tobillo durante todo el jueves y pasó el juego en el vestuario de los Spurs y no en el banquillo. El entrenador Gregg Popovich anunció antes del partido que Leonard no jugaría, agregando que no fue la decisión de Leonard sentarse.

Jonathon Simmons comenzó en el lugar de Leonard contra los Rockets el jueves por la noche y anotó 18 puntos.

Al sentarse, Leonard, quien promedia 27,8 puntos con un 52,4 por ciento de tiros durante los playoffs, ahora tiene más tiempo para recuperarse antes de la final de la Conferencia Oeste. Antes del jueves, los Rockets habían estado 17-5 en casa cuando enfrentaron la eliminación en los últimos 25 postseasons, el mejor récord en la NBA en ese lapso.

Según ESPN Stats & Information, los Spurs ahora están 5-0 en los juegos sin Leonard y Parker esta temporada.

Leonard se mantuvo fuera del cuarto cuarto del Juego 5 el martes y no jugó en la prórroga después de que cayó sobre los pies de James Harden mientras se volteaba para llegar a la cancha con 5:37 en el tercer cuarto.– ESPN