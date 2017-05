Klopp señala a Gerrard como su sucesor con los reds

El alemán Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, ha señalado ayer al histórico exfutbolista “Red” Steven Gerrard como sucesor suyo en el banquillo del estadio de Anfield en el futuro.

Gerrard, de 36 años, tomará a partir de la temporada que viene las riendas del equipo sub-18 del Liverpool, en la que será su primera experiencia como técnico titular.

El excapitán de los “Reds” y de la selección de Inglaterra, que debutó con el equipo de Anfield en 1998, en el que jugó 17 temporadas, lleva trabajando como ayudante en las categorías inferiores del equipo inglés desde febrero, dos meses después de colgar las botas.

“Fue uno de los mejores futbolistas de la historia. En invierno del año pasado, cuando paró la liga en Estados Unidos (jugaba en el LA Galaxy), se ejercitó con nosotros durante algunos entrenamientos y pensé: “¿Qué es esto?”. Fue algo increíble”, explicó Klopp, en una entrevista con el diario The Times.

“Le dije que cuando yo me fuera o el club me echara no me importaría saber quién sería mi sucesor, pero que me encantaría que fuera él. Haré todo lo posible para asegurarme de que recibe toda la información necesaria”, añadió el técnico teutón.

“Cuando llegas a un club tienes una gran responsabilidad de cara al futuro, y este equipo necesita en el futuro leyendas como Steven Gerrard. Lo dio todo por el Liverpool y ahora tenemos que brindarle la mejor educación posible en lo que quiere mejorar”, sostuvo.

Gerrard disputó 710 encuentros en su carrera con el Liverpool, con los que levantó diez títulos: una Copa de la UEFA, dos Supercopas de Europa, dos Copas de Inglaterra (FA Cup), tres Copas de la Liga y una Community Shield (Supercopa), además de la Liga de Campeones, conquistada en 2005, en la ya célebre noche de Estambul, en la que el conjunto inglés le remontó tres goles al Milán de Carlo Ancelotti.– ESPN