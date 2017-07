La austeridad reinará en los premios Ariel 2017

Mientras que en internet hay quien vende estatuillas en $8 mil, la AMACC está haciendo uso de la imaginación para poder realizar este martes la entrega número 59 de su galardón en el Palacio de Bellas Artes.

Mientras que en internet hay quien vende estatuillas del premio Ariel en ocho mil pesos, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas está haciendo uso de la imaginación para poder realizar este martes la 59 entrega de su máximo galardón en el Palacio de Bellas Artes.

La AMACC (por sus siglas) recibió por parte del Presupuesto de Egresos de la Federación 3.5 millones de pesos para el ejercicio total de este 2017; esto es un 77% menos que el ejercido el año pasado.

Esto ha hecho que recurra a patrocinadores para realizar la ceremonia y que los organizadores cobren algo simbólico, pues el presupuesto también se gasta en renta del edificio, servicios y empleados. Nadie del Comité de la Academia, encabezada por Dolores Heredia, cobra por su trabajo, pues el cargo es honorífico, aclara la actriz.

El galardón que otorga la Academia no puede, por norma, venderse, pero en Mercado Libre, sitio dedicado a la compra venta de objetos nuevos o usados, el usuario ANTIQB pone a la venta una figura presuntamente extraída del taller que elaboró los Ariel en 2012.

La estatuilla no cuenta con placa de ganador, pero es anunciada como auténtica y muestra una hoja de presupuestos membretada a nombre de Escultura y Creaciones Artísticas, afincada en el Estado de México.

El documento detalla la elaboración de 35 estatuillas para un monto cercano al millón de pesos.

ANTIQB dijo, a pregunta expresa en su publicación, tener un bazar de antigüedades, arte y coleccionables.

“Esta pieza se la compré a un coleccionista de premios, su origen es legal, verifica mi reputación soy persona sería y profesional en mis ventas”, comentó en la página.

Otro usuario le preguntó si aún estaba la venta y era original. Dijo que sí. La Academia se reserva comentarios al respecto, pues no tiene pruebas de que sea una estatuilla original y, en todo caso, refieren voceros, requieren otros elementos. “Sin certificado de autenticidad, que le damos a todos los ganadores, no es un Ariel, sino sólo una figura similar, y no hay ningún premio perdido”, establecen. -El Universal