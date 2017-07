La gente amable de mi tierra

Por Gínder Peraza Kumán

En varias ocasiones he criticado la afición de nosotros los yucatecos por el elogio o el autoelogio, o como dicen algunos, por el “cultivo”. Hay sin embargo cosas positivas que se dicen y que sin duda son ciertas, como por ejemplo la amabilidad que distingue a muchos de los habitantes de esta nuestra Patria Chica.

Domingo, día de descanso, y con la Chata decidimos “pueblear”, o sea, recorrer algunos pueblos del interior del estado, como lo hicimos durante muchos años cuando éramos más jóvenes. Desde Mérida la primera escala fue en el cercano Tixkokob a fin de probar los panuchos de huevo de los que tanto nos habían hablado.

Llegamos a Tixko, entramos al mercado municipal y escogimos una de las mesetas altas donde se sirven salbutes, panuchos, tortas y otras delicias muy locales, además de los famosos –de entre nuestras amistades parecía que solamente nosotros no los conocíamos– panuchos de huevo, que como los panuchos normales son tortillas con hollejo que se fríen al instante, pero en lugar de ir rellenas sólo de frijol colado, llevan también huevo sancochado y desmenuzado, y se aderezan con cebolla encurtida y salsa casera de tomate. Fue un sabroso descubrimiento (planeamos regresar para probar el relleno negro local), pero lo mejor fue la amena conversación que entablamos con las señoras cocineras, que nos hablaron de cómo les gusta el baile, cómo se divierten tomando las “chelas” y otros detalles a cual más divertidos y anecdóticos.

Salimos del mercadito de pueblo y al atravesar el parque para ir a la iglesia nos detuvimos frente al puesto de un vendedor de adornos, de los cuales me gustó uno para colgarlo en mi coche, pero no sabía si el tal objeto iba a caber donde lo quería poner. Amablemente el vendedor me dijo “lléveselo, pruébelo y si le queda bien regresa y me lo paga”. Con toda la confianza del mundo me dejó llevarme el producto sin pagarlo; obviamente que regresé a darle su dinero y agradecerle el gesto.

Teníamos ánimo de aventureros y tras dos horas de viaje ya estábamos comiendo rico en el restaurante “Vaselina”, a pocos metros de la ría de San Felipe. El puerto, como casi siempre los domingos, estaba bastante animado con muchos visitantes de nuestro mismo estado, y supongo que algunos de otras entidades. Todo muy bien en esa agradable visita, en la que recorrimos el bonito malecón.

De vuelta para llegar a nuestro natal Dzilam González a fin de pasar allí la noche en la antigua casa de la familia, llegamos a Panabá y quería yo conseguir hielo para cuatro cervezas que se me quedaron olvidadas y que solamente estaban paseando. Eran más de las 4 de la tarde y no encontraba una tienda o expendio de refrescos donde comprar el hielo, hasta que topé con una agencia que está a la salida de la carretera a Yalsihón.

–¿Me puede vender hielo? Tengo cuatro cervezas que se calentaron –le dije al dependiente.

–Se las puedo cambiar por unas frías –ofreció.

–Pero es que son de marca diferente a las que usted vende –confesé apenado.

–Bueno, entonces le voy a dar el hielo –y abriendo su refrigerador comercial me dio el suficiente para llenar la neverita flexible que yo llevaba.

De Panabá tuvimos que hacer una parada en Yalsihón porque nuestro vehículo empezó a tener problemas de recalentamiento, y el tramo de esa comisaría a Dzilam González es largo, de unos 50 kilómetros, aunque eso sí, es zona de ranchos, montes y animales silvestres que hay que cuidarse de no atropellar. Pensé que para lanzarnos a esa distancia sería mejor llevar agua para reponer el líquido anticongelante que pudiera perder nuestra camioneta. Luego de pensarlo un poquito me acerqué a una casa y a un joven veinteañero que salió a atenderme le expliqué mi problema y le pregunté si no tendría unas botellas de plástico vacías las cuales me pudiera dar con agua para alguna emergencia.

Tras un “sí cómo no” y unos cuantos minutos, el muchacho regresó con dos botellones de a dos litros llenos de agua. Di las gracias cumplidamente y jalamos para “El tuch del mundo”, nuestro pueblo. (Para la gente que nos lea en el extranjero, tuch es una palabra maya que significa ombligo).

Por cierto que mientras me decidía a pedir el agua pasó en su camión de redilas un viejo amigo y paisano, primo de la Chata, que se detuvo a saludarnos y preguntarnos si podía ayudarnos. Le agradecimos el detalle y le dijimos que no era necesario, que creíamos llegar a Dzilam sin problema.

Así fue, finalmente, y ya en la noche, sentados en el enjardinado frente de la casa de los tíos Elo y Julia para disfrutar el fresco, platicamos sobre los detalles vividos ese día mientras saboreábamos la pizza y el “chesco” con que nos convidaron esos dos familiares y también viejos amigos.

No es por darle coba a nadie, pero en mi tierra –en la nuestra– hay gente chévere por todos lados, y no es cuento. Salga usted a conocerla y anímese a entablar conversación hasta con el más mal encarado: podría sorprenderse de lo amable que en realidad es.