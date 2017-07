La gorda, la rata, la momia…

Por Carmen Garay

Más de un familiar, y uno que otro amigo, se escandalizó cuando miró en redes sociales mi adhesión pública a la petición de declarar Alerta de Género para Yucatán. No es afán de conspirar, sino espíritu de supervivencia, sentido de elemental solidaridad de género. Cómo no preocuparse si en unas semanas la cifra de mujeres asesinadas por su pareja creció al punto de duplicar, en un semestre, el número de casi todo un año precedente, cómo no hacer nada cuando un par de asesinatos ocurrió en plena calle. La determinación de asociaciones y activistas por hacer una petición formal, con nombre y firma es un gesto encomiable en estos tiempos en los que más de uno “se queda sin palabras”. Al que le venga el saco, que se lo ponga. La premisa sería: si no ayudo, no estorbo. Esto significa que, si no busco persuadir en mi entorno para erradicar prácticas nocivas de violencia soterrada, tampoco debería disuadir a mis conocidos para que dejen de opinar y pronunciarse sobre este tema. La condición es un pronunciamiento no diletante, sino informado. La importancia de visibilizar la violencia intrafamiliar que deviene feminicidio no puede ser moneda de cambio político, ni someterse a cálculos de popularidad electorera. Las implicaciones que tiene una alerta de género, qué procedimiento y consecuencias, pueden conocerse escuchando a los que saben: hombres y mujeres que tienen años abordando el tema, acompañando a las víctimas de violencia, investigando, algunos incluso litigando al respecto.

Ya nos alcanzó la euforia electoral y, como reza el conocido refrán “el que se mueve no sale en la foto”. Pero en sus estimaciones, los gobernantes deben comprender que la inacción y la desidia son factores que habrán de ponderarse a la hora de que elijamos los relevos sexenales o trianuales.

Si el gobierno no se mueve en este tema en particular, tan sensible, tan entrañable, será llamado a cuentas en 2018. Y tal parece que sí tiene intenciones de hacer algo. El Secretario General de Gobierno, Roberto Rodríguez Asaf, declaró en entrevista radiofónica que el gobierno estatal apoya la petición. Claro, ya está formulada ante la instancia federal, ni para dónde hacerse, pero la prerrogativa era descalificar o apoyar. Lo cierto es que las declaraciones del funcionario gubernamental comprometen que se revisará y se redefinirá la política pública en colaboración con asociaciones civiles. Claro que del dicho al hecho hay mucho trecho, pero no dejemos el asunto, regresemos a él sistemáticamente, no cada que haya un feminicidio. Un buen ejercicio, por principio de cuentas, sería identificar y rechazar las referencias a la apariencia física de mujeres del mundo de la política, por ejemplo. Seamos simpatizantes o detractores, es inadmisible seguir escuchando frases despectivas e hirientes que hablan de “la gorda”, “la rata”, “la momia” en lugar de referirse a su desempeño profesional y como gobernantes, en el pasado o el presente. No justifiquemos en nuestras prácticas cotidianas, lo que repudiamos en público.

Es muy delgada la línea entre palabras despectivas y los insultos.