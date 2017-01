“La La Land” arrasa en los Globos de Oro 2017

La cinta “La La Land” se convirtió en la máxima ganadora de los Globos de Oro 2017, pues se llevó los premios en las siete categorías en que estaba nominada.

Además de ser considerada como la mejor película musical o de comedia, Damien Chazelle fue reconocido como mejor director y en la categoría de guión.

Emma Stone se llevó el galardón de mejor actriz en musical o comedia y Ryan Gosling el de mejor actor musical o de comedia.

Justin Hurwitz ganó las categorías de Mejor Música Original y Mejor Canción Original (City of stars) por su trabajo en “La La Land”. “Moonlight” obtuvo el premio de Mejor película de drama.

Meryl Streep recibió el premio Cecil B. DeMille a la trayectoria y aprovechó su discurso para criticar a Donald Trump sin mencionar su nombre, cuando hizo referencia al estilo agresivo y descalificativo del presidente electo de Estados Unidos.

“Cuando los poderosos usan su posición para maltratar a otros, todos perdemos. Irrespetar invita a irrespetar, la violencia incita la violencia”, sentenció la actriz.

En el apartado de televisión, “The Night Manager” obtuvo los premio de Mejor actor (Tom Hiddleston) y mejor actriz y actor de reparto (Olivia Colman y Hugh Laurie).

El actor mexicano Gael García Bernal no pudo repetir su premio de Mejor actor de serie de comedia o musical, por “Mozart in the Jungle”.– El Universal