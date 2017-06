La leche de vaca sí ayuda a ser más altos

El consumo de leche de vaca durante la infancia ha sido asociado con un aumento de la altura en los niños, según una investigación de tipo observacional realizada por expertos del hospital canadiense St. Michael’s. Los autores atribuyen su hallazgo a un mejor desarrollo de los menores en cuya dieta se incluye leche de vaca, en comparación con el de aquellos en cuyas dietas se sustituye este alimento por alternativas vegetales como la bebida de arroz, almendras, o soja, o por la leche de otros animales como, por ejemplo, la cabra.

Para llevar a cabo el estudio, publicado en la revista The American Journal of Clinical Nutrition, se tomaron los datos de algo más de 5,000 niños canadienses sanos, con edades comprendidas entre los dos y los siete años, provenientes del grupo de investigación TARGet Kids!

La exposición primaria era el volumen de consumo de bebidas vegetales o leche de otros animales que no sean de vaca (alrededor de 250 ml. al día o, lo que es lo mismo, un vaso). Y el resultado primario fue la altura, medida como la talla media esperada para determinada edad. Para establecer la relación entre la altura y el consumo de leche de vaca se utilizó el método estadístaico denominado regresión lineal o ajuste lineal.

Tras analizar los datos, los investigadores encontraron una asociación dependiente de la dosis entre un mayor consumo de bebidas vegetales y leche de otros animales y la altura más baja ( P <0.0001). Por cada vaso de este tipo de bebidas, los niños eran casi medio centímetro más pequeños (IC del 95%: 0.2, 0.8 cm). De hecho, y según las conclusiones del estudio, a los tres años de edad los niños que tomen tres vasos de leche de vaca al día medirán 1.5 centímetros más que sus coetáneos cuyos padres sustituyan este alimento por bebidas de origen vegetal o leche procedente de otros animales.

Aunque el consumo de bebidas vegetales o de otros animales distintos a la vaca se asoció con una altura menor en la niñez, los científicos que han participado advierten de que se necesita investigación adicional para entender las relaciones causales entre el consumo de este tipo de bebidas y el desarrollo infantil.

Además, hay que tener en cuenta que el estudio no ha recogido datos de niños que a partir del año siguen tomando leche materna en lugar de bebidas vegetales o leche de otros animales, ya sea vaca, cabra u oveja, por lo que no es posible saber la relación entre la lactancia materna y el desarrollo infantil, en comparación a otras opciones de alimentación a partir de los doce meses de vida.

Pese a las conclusiones, además, se debe tener en cuenta que, como apuntan los nutricionistas y expertos en dietética humana, la leche de vaca no es un alimento imprescindible, sino que hay otros alimentos que pueden suplir perfectamente los nutrientes de la leche, salvo en menores de un año, para los que la leche materna, o en su defecto artificial, es su alimento principal.

A partir del año de vida la recomendación es de al menos dos vasos diarios de leche de vaca, pero si al niño no le gusta o no desea tomarla, no es imprescindible, ya que se puede cumplir con los requerimientos nutricionales necesarios sin ella, y eso incluye el calcio y las proteínas. O, lo que es lo mismo, sus nutrientes no son insustituibles.

– Agencias