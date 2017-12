La llegada de Caixinha es un rumor: Billy

Guillermo Álvarez, presidente de Cruz Azul, asegura que no hay acuerdo con el director técnico portugués para que diriga a la Máquina a partir del Clausura 2018

GUILLERMO ÁLVAREZ, presidente de Cruz Azul, aseguró que son rumores el supuesto arreglo con el entrenador Pedro Caixinha para que dirija al equipo a partir del Clausura 2018 por una eventual salida de Paco Jémez.

El directivo fue claro al expresar que la decisión de terminar el vínculo entre el DT español y la Máquina no puede ser de forma unilateral y por eso se sentarán a platicar del tema posteriormente.

“Siguen siendo rumores, no se les olvide que nuestro entrenador es quien está en este momento dirigiendo, ya en su oportunidad tendremos que platicar con él (Jémez) porque ya nos hemos puesto de acuerdo, él lo ha externado y cuando llegue el momento tendremos una decisión ambos porque no es decisión de una sola persona”, dijo previo al juego entre América y Cruz Azul.

Sobre el regreso de la Máquina a una Liguilla, el directivo comentó que esto el da emoción a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

“Es muy emocionante para la Liguilla y para el torneo mismo porque siempre hay equipos de convocatoria y aquí lo que tenemos que ver, además que es un partido de cuartos de final, es un clásico, con diferente dosis de adrenalina porque muchas veces no es llegar primero, sino hay que saber llegar”, externó.

Sin embargo, no se atrevió a dar un pronóstico sobre la serie entre ambos equipos. “Yo no hago pronóstico, yo prefiero ser historiador y no pronosticador”.

Por otro lado, Guillermo Álvarez no quiso abundar sobre el tema del Estadio Azul y las nuevas sedes que le ha ofrecido el gobierno de la Ciudad de México para construir un complejo celeste.

“La decisión es de que en julio nos vamos al Estadio Azteca en un programa de tres años, no nos pidan que hagamos planes de 15 años por favor”, apuntó.

Los ve imparables. Un día después de vencer al Atlas en la ida de cuartos de final del Apertura 2017, Duilio Davino, presidente del Club de Futbol Monterrey, destacó el estilo de juego del equipo dirigido por Antonio Mohamed.

“Yo creo que es muy atractivo para cualquier aficionado al futbol, es un equipo que presiona lejos de su arco, que genera situaciones de gol, y que defiende bien, no es fácil poder atacar bien y defender bien y este equipo lo ha conseguido, esperemos que podamos mantenerlo en los próximos partidos, los más importantes de la Liguilla”, declaró.

Davino consideró que a pesar de la victoria, la serie no está definida. “Está muy claro esto es fútbol y obviamente a lo largo del tiempo se han dado remontados, tenemos muy en claro que depende de nosotros que no ocurra y seguramente el mensaje a los jugadores será dar el máximo esfuerzo, como cada partido en toda la temporada”, expresó. -Texto: Agencias/Fotos: Cortesía