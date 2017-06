¿Es la solidaridad, estúpido?

Por: Alejandro Fitzmaurice

La verdad, pobres de mis alumnos cuando empiezo con la archirrepetida y aburrida cantaleta sobre la importancia de reconocer diferencias esenciales entre capitalismo y socialismo.

Pero no, no me denuncie todavía a la SEP. Tranquilos todos: no imparto economía. Únicamente sucede que, en algunas materias teóricas como sociología o historia, establecer definiciones sencillas sobre los dos sistemas me parece fundamental, aunque los torturados con mi clase sean futuros comunicólogos. Es una cuestión, me parece, hasta de cultura general.

De esta forma, mi exposición arranca explicando lo que medio mundo sabe: que el socialismo es el sistema político y económico, basado en las ideas de distintos pensadores, entre los que destaca Carlos Marx.

En esta complejísima propuesta, los medios de producción son administrados por el gobierno, el cual, en teoría, representa al pueblo, puesto que ha surgido de éste. Por esta razón, las monarquías están descartadas en el socialismo, tal y como Lenin y otros, en Rusia, despacharon al régimen zarista.

El otro lado de la moneda es el capitalismo, el cual ganaría el primer lugar en cualquier concurso de popularidad económica. En éste, los medios de producción deben ser privados, es decir, empresas con dueños y empleados trabajando para ellos a cambio de un salario.

México, por supuesto, es capitalista de hueso colorado (saludos a Lázaro Cárdenas), al igual que una enorme cantidad de países, encabezados por Estados Unidos.

No obstante, antes de que esta entrega termine en remedio contra el insomnio, hay una pregunta que siempre me hago y me hacen: ¿existen otras opciones? La verdad no lo tengo tan claro.

Entiendo que está la tercera vía de Anthony Giddens, una suerte de mezcla entre capitalismo y socialismo que otorga una enorme importancia a la educación, el desarrollo tecnológico y al fortalecimiento de la democracia, pero mejor pregúntele a su economista de confianza por qué no se implementa eso en México.

Vaya, ya nos comprobó la historia que el socialismo termina en puro cuento, pero hay que ser un poco cínico para decir que la cosa, con el capitalismo, marcha muy bien por estos lares y no sólo por culpa de los políticos.

Mi argumento es el de siempre: ¿cómo es posible que un país con pobreza extrema y demás horrores viva el hombre más rico del mundo? Y no digo que Carlos Slim sea el villano, pero entiendo que no le llega ni a los talones al buen Bill Gates, quien con toda su fortuna, ha implementado grandes programas para abatir la pobreza y el avance del VIH, entre los que recuerdo.

Por ello, acaso en las acciones del magnate de Microsoft, se esconde la respuesta a todos nuestros males económicos: no son los sistemas, sino valores como la solidaridad los que puede sacar adelante a cualquier país, incluido éste.

Alguien me contó que ésa es la gran virtud de los países nórdicos, los cuales, aparentemente, van tranquilos por la vida sin pobreza extrema ni ricos de alarido. Son solidarios. Tanto así que quien llega temprano a la chamba, se estaciona en los sitios más lejanos del estacionamiento para que, si alguien llega tarde, pueda aparcar cerca de la entrada y checar a tiempo.

A lo mejor ésa es la solución. Lo triste es que esta respuesta, en nuestros tiempos de codicia, no es la que queremos escuchar.