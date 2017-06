Leche entera o light, ¿cuál es mejor?

En la actualidad, la alimentación de muchas personas ha cambiado y por ende, es necesario que el mercado amplíe su gama de productos, este es el caso de la leche, a muchas personas la que es entera les causa problemas estomacales, pero, ¿Qué es mejor, la leche entera o la light?

Un estudio publicado por The American Journal of Nutrition revela que la leche entera no es recomendable para las personas con problemas de sobre peso, en los adultos la leche puede provocar aumento de peso.

Por eso se creó le leche light, con menor contenido calórico y mayor beneficio la salud, un buen aliado para una dieta balanceada.

En promedio, una taza de leche entera contiene 145 calorías, en cambio una light contiene aproximadamente 90 calorías.

Dentro de la categoría de leche light se encuentra la descremada, este tipo de leche es específicamente para las personas a las que los lácteos entera les provoca problemas estomacales como flatulencias, diarrea o reflujo. El consumo de esta disminuye estas molestias.

¿Leche entera o leche light?, la mejor opción va a depender de tu organismo, de lo que te cae bien o mal. Si notas ciertas molestias con la leche entera o notas un incremento de peso, es mejor que optes por la light o descremada. Notarás los cambios a los pocos días.

Sí, la grasa en los lácteos es principalmente saturada, pero un estudio de mayo de 2015 en Advances in Nutrition examinó los datos recientes sobre grasas saturadas y salud cardiovascular. Si bien la “combinación óptima” de macronutrientes no se definió, los autores señalaron la importancia de qué nutrientes reemplazar de la grasa saturada en lugar de recomendar una reducción general.– Agencias