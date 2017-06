Leo Messi regresa a Argentina para su boda

Leo Messi volvió a Barcelona el viernes desde Ibiza y el domingo, a última hora de la tarde, ya viajó hacia Argentina, donde llegó ayer, en compañía de su familia y un reducido grupo de amigos, donde, se supone, permanecerá ultimando los preparativos de su casamiento con Antonella Rocuzzo.

El enlace, previsto para el día 30 en Rosario, está ya rodeado de una gran expectación mediática y al mismo se espera que acuda una nutrida representación del Barcelona, también del pasado, aunque no está prevista la presencia de su ex entrenador Luis Enrique, de quien se filtró no fue convidado por el astro argentino.

Contrariamente a lo que se especuló a su regreso a Barcelona desde la isla balear, Messi no mantuvo ningún tipo de contacto con representantes del Barça que pudieran dar a pensar en la firma de su renovación, algo sabido también por cuanto su padre Jorge hace ya algunos días que también se marchó de España con destino hacia Argentina.

De esta manera, tal y como adelantó en su momento ESPN, la firma oficial del nuevo contrato de Leo con el Barça no se produciría hasta el mes de julio, al inicio de la pretemporada y, se entiende, no antes del día 14, fecha en la que tiene prevista su incorporación el crack a la pretemporada a las órdenes de Ernesto Valverde.– ESPN