Lila Downs le quita dos rayitas a su activismo

Tras clamar justicia por los 43 normalistas desaparecidos en su álbum de 2015, en su nueva producción “Salón, lágrimas y deseos” (2017), Lila Downs optó por bajarle a su activismo, porque, confesó, quiere sobrevivir, no quiere que la maten también a ella.

“Vivimos en un peligro tan grande que sí, me atrevo a decir que es una especie de autocensura”, admitió la cantautora méxico-estadunidense. “Quiero sobrevivir, no quiero que me maten también a mí”.

En el corte “La patria madrina”, contenida en el álbum “Balas y chocolate” (2015), Down grita “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, mientras que en el video aparece la frase “Ya me cansé”, que usó el exprocurador Jesús Murillo Karam en una conferencia de prensa sobre el estridente caso de los estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, en Guerrero.

La ganadora de cuatro Latin Grammy y un Grammy, y quien ha fungido como embajadora de Amnistía Internacional, confesó que en varias ocasiones ha sentido mucho miedo, principalmente por su labor a favor de los derechos humanos.

“En el anterior disco, cuando canté sobre los 43, me sentí en peligro. Tengo fe, esperanza y por eso hago un disco que habla de eso, pero sin quitar la guerra de mi conciencia, por eso le canto ‘La mentira’ a mi país”, señaló. En su nuevo disco, Downs le dedica la canción “Son de Juárez” a Benito Juárez, porque, dijo, quiere recordarle a la sociedad la importancia del respeto.