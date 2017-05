Limpieza Azul: Joao y Benítez, con un pie fuera

CIUDAD DE MÉXICO.– Joao Rojas y Jorge Benítez son los nombres fuertes que aparecen en la lista preliminar de transferibles que dio a conocer este miércoles Cruz Azul, y quienes podrán ser negociados en el Draft de la Liga MX.

Igualmente figuran jugadores como Francisco Javier Rodríguez, quien no tuvo un solo minuto de juego el torneo pasado, además de elementos que ya ni siquiera estaban en el plantel como Marc Crosas, Gerardo Flores y Lucas Silva. Para completar la lista también están Richard Ruiz, Jesús García y Juan García Sancho.

Rojas podría ser utilizado como ‘moneda de cambio’ para conseguir el fichaje de Abraham González, quien seguirá los pasos de Darío Verón y Pikolín Palacios fuera de Pumas. Además, el español ya ha sido sondeado por La Máquina.

Otro punto igualmente importante es que no figuran algunos artífices como Christian Giménez y Jesús Corona, de quienes se dudaba su continuidad, aunque eso no significa necesariamente que no puedan ser negociados en el Draft.

El equipo celeste se quedó sin Liguilla por sexto torneo consecutivo, la racha negativa más larga para un equipo grande; en este periodo, el equipo ha sido dirgido por cuatro entrenadores: Luis Fernando Tena, Sergio Bueno, Tomás Boy y el estratega español, aún en funciones.

La lista difundida por Cruz Azul llega a casi un mes del próximo régimen de transferencias del futbol mexicano, a realizarse del 5 al 8 de junio en Cancún, Quintana Roo, y donde los equipos negocian con representantes de jugadores para hacerse de sus servicios.– Agencias