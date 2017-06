Marcha de orgullo gay vs. marcha pro-familia

Por Roberto A. Donantes Sáenz

Este mes las redes sociales se han llenado de videos a favor del movimiento gay, este fenómeno es a nivel internacional, dicho movimiento defiende los “derechos” de estas personas. Se llama intolerante a los que no están de acuerdo con esta tendencia, si tú dices lo contrario te señalan de “homofóbico”.

El porqué del nombre de este artículo, es por la sencilla razón que quiero hacer unas precisiones, no voy hablar como creyente, ni meter a Dios en estas letras, porque el ejercicio que quiero hacer es meramente legal y notar las diferencias de ambos movimientos.

Las marchas que se han realizado a favor de la familia tradicional, son criticadas de esta manera: son unos ignorantes, son retrogradas, gente acarreada por la Iglesia que ni siquiera saben lo que defienden; suele suceder que esto en ocasiones es cierto, no faltan los incautos que al ser entrevistados demuestren ignorancia y digan cada barbarie que me sonroja escuchar a los supuestos defensores de la familia, pero no por esto podemos generalizar y calificar a todos de ignorantes y acarreados, la buena intención no es suficiente, por eso existe la obligación de prepararse para realizar una buena apología.

Pero en sí en las marchas a favor de la familia no se ven espectáculos exhibicionistas que vayan en contra de las buenas costumbres, por lo general es gente que marcha pacíficamente, realizando porras y vítores en defensa de la familia tradicional, esto es de aplaudir, demuestran educación y buenos modales.

Que sucede en las marchas del orgullo gay, se vive un verdadero carnaval, los travestis salen “libremente” a defender sus derechos, se aprecia desnudez en muchos participantes, realizan bailes lascivos, se ven parejas de homosexuales besándose descaradamente, entre otras acciones.

Seamos claros y llanos estas marchas durante y al final se vuelven un espectáculo lascivo y vulgar, cosa que no sucede en las marchas pro familia, los defensores de la familia no andan con este tipo de espectáculos.

Y cuando hablo en el ámbito legal nos encontramos veamos la definición de Buenas Costumbres que proporciona el Diccionario Jurídico Mexicano (1994), de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: (escrito por Alicia Elena Pérez Duarte y Jorge A Sánchez-Cordero Dávila) “Concepto relativo a la conformidad que debe existir entre los actos del ser humano y los principios morales. Constituye un aspecto particular del orden público impreciso que comprende la valoración fundamental de determinados modelos de vida e ideas morales admitidas en una determinada época y sociedad”.

“El ordenamiento civil establece la ilicitud de los hechos y objetos materia de contrato o convenio cuando sean contrarios a las leyes de orden público o a las buenas costumbres (artículos 1830 y 1831 Código Civil para el Distrito Federal). Así, el juzgador deberá valorar necesariamente el conjunto de principios ético-sociales que imperan en una sociedad al momento de declarar la nulidad de un acto por contravenir a las buenas costumbres”.

Y el artículo 201 del Código Penal federal nos dice lo siguiente: Comete el delito de corrupción de menores, quien obligue, induzca, facilite o procure a una o varias personas menores de 18 años de edad o una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o una o varias personas que no tienen capacidad para resistirlo a realizar cualquiera de los siguientes actos, en su inciso f dice textualmente: “Realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual”.

Así lo dice la ley es corrupción de menores realizar actos de exhibicionismo corporal o sexuales simulados o no, con fin lascivo o sexual, no me explico cómo las autoridades permiten este tipo de espectáculos que son degradantes, pero en parte nosotros somos responsables al permitir que los medios de comunicación promovieran este tipo de fenómenos que van en contra de la sana moral y los legisladores se hayan desviados de su fin principal: “promover leyes justas para el bien común en general” y no el caso contrario: “querer imponer y cambiar el orden establecido por la naturaleza”.

No puedes pedir respeto cuando no eres capaz de exigir de la forma adecuada y respetuosa.