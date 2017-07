Maribel Guardia lista para decirle adiós a contrato de exclusividad

La actriz comenta que está entre sus planes regresar a la televisión

Maribel Guardia está lista para decir adiós a su contrato de exclusividad y, si es necesario, mirar hacia otros horizontes, pues sabe que el compromiso con Televisa terminará pronto.

“Todavía tengo exclusividad con Televisa, pero sé que van a desaparecer o van a quedar muy pocas. Siempre voy a estar agradecida con la empresa, ellos me dieron la primera oportunidad, me cambiaron la vida”.

Maribel agrega que está abierta y está entre sus planes regresar a la televisión, ya que desde que trabajaba en la televisora de San Ángel recibía propuestas de otras cadenas de televisión.

“Sí quiero y tengo planes de regresar a la televisión, aún no hay nada, pero no me cierro, al contrario, una vez terminada la exclusividad, me sentaré a escuchar ofertas”.

La actriz comenta que estos ajustes no sólo ocurren en Televisa. “Es un problema a nivel mundial, todo ha cambiado y evolucionado, es una crisis por la que pasa todo el mundo; ahora nos ha pegado, pero vamos a sobrellevarla y a salir de ésta; gracias a Dios, nunca he dependido solamente de la exclusividad”.

Guardia dice sentirse agradecida también con su público por todo el cariño que ha recibido a través de Instagram y toma de ejemplo la imagen en traje de baño que publicó la semana pasada, con la pregunta: “¿Les gusta este traje de baño?” y que se hizo viral.