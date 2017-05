Matías Almeyda, el revolucionario de Chivas

Ustedes representan a 40 millones de mexicanos, así Matías Almeyda cargó de responsabilidad a sus jugadores. Apeló a la unión, al triunfo y al nacionalismo para exprimir el orgullo de sus pupilos. Dosis que engrandecieron a los jugadores nacionales para estar a la par de sus rivales en la final. Nóminas de planteles con un valor desigual, pero con ese envión, hizo despertar su valor real.

Desde su llegada al Rebaño fue fiel a sus principios, a sus valores, a su filosofía, a su personalidad. En aquél entonces, era un desafío imposible, Chivas estaba hundido en zona de descenso, pero el entorno lo conocía y no le incomodaba, así vivió su etapa como técnico en Argentina (River Plate y Banfield). Jorge Vergara creyó en él y no se equivocó. En poco tiempo, le fue tomando el pulso al equipo. No estuvo solo en su aventura, trajo consigo a su equipo de trabajo. Le dieron libertad para despertar al Gigante y no defraudó. Fue inteligente en preparar cada batalla y movió sus piezas de ajedrez hábilmente, ante la “caída” de sus soldados. Finalmente, derrocó al rey.- Récord