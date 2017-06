Mayweather y McGregor tienen fecha tentativa… para agosto

Floyd Mayweather y Conor McGregor tienen una fecha en mente para su mega pelea en Las Vegas: 26 de agosto.

Mayweather Promotions planea solicitar ese día a la Comisión Atlética de Nevada como la fecha para la anticipada pelea de boxeo entre Mayweather, el exrey libra por libra del cuadrilátero y amplio favorito, y la súper estrella de la UFC, Conor McGregor, según informó el lunes una fuente con conocimiento del plan.

La solicitud de Mayweather Promotions para el 26 de agosto había sido programada formalmente para la reunión de la comisión de Nevada programada para hoy miércoles en Las Vegas, pero como una fecha para promover un evento de boxeo sin especificar con Showtime, el canal de transmisión de Mayweather, pero la agenda fue actualizada y la solicitud no será discutida en la reunión.

Sin embargo, la razón por la que la solicitud fue removida de la agencia no quiere decir que la pelea no se celebrará. Más bien, este ajuste se pudo haber dado porque simplemente el acuerdo para el PPE de Showtime aún no se finaliza.

La fuente indicó que la fecha del 26 de agosto es la que tienen Mayweather y McGregor en sus mentes para subir al ring para la pelea en el peso Welter, probablemente en la T-Mobile Arena.

Una vez que haya un acuerdo, Mayweather Promotions puede pedir a la comisión añadir la solicitud de fecha, regularmente una formalidad, para una próxima reunión.

McGregor, dos veces campeón de la UFC en divisiones distintas, y directivos de la UFC llegaron a un acuerdo en cómo dividirán el dinero generado por lo que se espera sea un masivo pago por evento que se espera genere cientos de millones de dólares.

Las pláticas entre WME-IMG, el grupo dueño de la UFC, y el consejero de Mayweather, Al Haymon, están en curso para finalizar un arreglo.

La fecha original que se había indicado para la Mayweather-McGregor era el 16 de septiembre, pero ese día fue tomado cuando Golden Boy Promotions y K2 Promotions finalizaron su acuerdo para la también anticipada pelea entre Saúl “Canelo” Álvarez y Gennady Golovkin por el título mundial Medio a celebrarse en la T-Mobile Arena.– ESPN