McGregor firma acuerdo para pelear con “Money”

Conor McGregor dijo que ha firmado oficialmente un contrato para pelear contra Floyd Mayweather.

En una declaración a Themaclife.com, el campeón de Peso Ligero de UFC dijo que ha firmado un acuerdo “récord” para luchar contra Mayweather.

“La primera, y la parte más importante de este contrato histórico ha sido firmado oficialmente. Felicitaciones a todas las partes involucradas. Ahora esperamos al apoderado de Mayweather, Al Hamon, y la firma de su boxeador en los próximos días”, señala.

El presidente de UFC, Dana White, también dijo que el campamento de McGregor ha aceptado el combate.

Apareciendo al final del Juego 1 de las finales de la Conferencia Este el miércoles por la noche, White fue preguntado por Shaquille O’Neal si la lucha sucederá.

“El lado McGregor está hecho”, dijo White. “Estoy empezando a trabajar en el lado de Mayweather ahora.

“No estoy diciendo que la pelea va a pasar, pero tengo un lado hecho, ahora es el momento de trabajar en el otro. Si podemos llegar a un acuerdo con Haymon y Mayweather, la lucha va a suceder”, dijo White, quien agregó que la esperada pelea sería “straight-up boxeo”.

El miércoles, Mayweather dijo que esperaba información de White y McGregor.

No estoy aquí para esperar a nadie y no puedo sentarme aquí y decir que nos están esperando”, dijo Mayweather en Londres. No estoy diciendo eso, y no los estamos esperando.

“Tengo un equipo para negociar, pero tan pronto como su equipo (la UFC) se comunique con nuestro equipo, entonces la pelea sucederá”.

Durante el fin de semana, White le dijo a Brett Okamoto de ESPN que su plan era bloquear a McGregor el domingo pasado y luego cambiar a la firma de Mayweather.

Aunque no se han establecido plazos firmes para que la lucha se dé, White dijo que McGregor quiere pelear dos veces este año.

“Quiere pelear dos veces este año y una de esas peleas será contra Floyd, si es posible”, dijo White previamente a ESPN.

Mayweather dijo el miércoles que sólo tiene la mira puesta en McGregor.– ESPN