Medio segundo de ”dolor” para salvar tres vidas

“Todas las labores altruistas son dignas de reconocer y de alabar; sin embargo, donar sangre significa compartir vida a otras personas”.

Aunque gradualmente se han derribado mitos en torno a la donación de sangre, como alteraciones en el peso, debilitamiento físico o posibilidad de infecciones, en la actualidad la principal barrera es psicológica, “el miedo a la aguja frena a las personas a dar una parte de sí; sentir un pequeño piquete de medio segundo puede representar salvar la vida de tres personas”, afirmó Marcia Lara Ruiz, fundadora de la asociación civil Donando sangre, compartiendo vida. De acuerdo con datos del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), solamente 17 por ciento de los donadores son altruistas, cifras muy distantes a estados más avanzados en la materia, como Chihuahua, que cuenta con 50 por ciento de donación voluntaria.

En Yucatán, anualmente se colectan cerca de 38 mil unidades de sangre, 14 mil en el CETS, donde la donación voluntaria representa el 17 por ciento, y 24 mil unidades en los otros seis bancos de sangre, donde la donación voluntaria representa solamente 4 por ciento de las unidades.En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra cada 14 de junio, Marcia Lara reconoció la voluntad y el altruismo de quienes dan una parte de sí para salvar la vida de otros, “todas las labores altruistas son dignas de reconocer y de alabar, sin embargo donar sangre significa compartir vida a otras personas”.

Indicó que cada vez que una persona dona sangre se le realizan estudios, lo que da el beneficio adicional de monitorear el estado salud y detectar enfermedades de forma oportuna, además propicia que el organismo renueve células y oxigene el torrente sanguíneo.

“Todavía no se logra que la gente vaya a donar espontáneamente, nada más cuando tiene al familiar o al amigo enfermo”, refirió.

Recalcó que actualmente el principal obstáculo para donar es el temor al dolor de la aguja, pero afirmó que la pequeña molestia de recibir un piquete no se compara con la satisfacción de ayudar a salvar la vida de otras personas. En ese sentido, comentó que la asociación civil “Donando sangre, compartiendo vida” se ha dedicado a promover por más de 14 años la donación voluntaria y actualmente cuentan con una red de 200 donadores voluntarios, sin embargo, sostuvo que aún es insuficiente el número de donantes de sangre en el estado.

Asimismo, dijo que quienes deseen inscribirse como donadores voluntarios lo pueden hacer contactando a la asociación mediante Facebook y Twitter, al correo electrónico donacionsangre@yahoo.com.mx y el página web http://www.donandosangreyuc.org.

“Recordemos que la sangre todavía no se produce artificialmente, hay hasta corazones artificiales pero sangre todavía no”, subrayó.

CARENCIA DE VOLUNTARIOS

Para Martha Montemayor Curiel, jefa del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS), en promedio hay 1200 donadores al mes, pero más del 80 por ciento son familiares o conocidos de los enfermos, que se ven presionados a dar sangre para salvar la vida de sus seres queridos. Explicó que aunque no existe desabasto de sangre en el estado, la falta de donadores voluntarios sí influye en la calidad de sangre, pues los familiares en los momentos de crisis pueden mentir acerca de su estado de salud o prácticas de riesgo.

“El más confiable es el donante voluntario, porque no tiene porqué mentir y ocultar información. Aunque la sangre se estudia para seis enfermedades con equipos muy buenos de alta calidad, pero sucede que existe un periodo de ventana inmunológica, en el cual la persona tiene la enfermedad pero la máquina no la detecta por más buena que sea”, mencionó.

Señaló que la información que pueden ocultar es: tener varias parejas sexuales, uso de drogas, accidentes o cirugías recientes, todo con afán de salvar a sus familiares, pero se elevan los riesgos de contagiar algún virus.

“Ventana inmunológica significa que tienen el virus pero todavía no tiene la huella en su sangre, si las personas en el interrogatorio no son sinceras y no nos dicen que tuvo una actividad de riesgo, si se acaba de infectar y todavía está en la ventana inmunológica la máquina te lo pasa por bueno y entonces es cuando una persona se puede infectar”, agregó.

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la sangre es un recurso importante en todos los tratamientos programados y en las intervenciones urgentes. Permite aumentar la esperanza y la calidad de vida de los pacientes con enfermedades potencialmente mortales y llevar a cabo procedimientos médicos y quirúrgicos complejos. Además, es fundamental para tratar a los heridos durante urgencias de todo tipo y cumple una función esencial en la atención materna y perinatal. En Yucatán, los pacientes que más demandan sangre son los de oncología infantil, traumatismos, terapia intensiva y ginecoobstetricia.

MITOS Y VERDADES DE LA DONACIÓN

Montemayor Curiel afirmó que las personas que pueden donar deben tener más de 18 años y menos de 65, que no hayan tenido cirugía grande en los últimos seis meses, que no estén lactando, que no tengan actividades de riesgo y no haberse tatuado en el último año.

Además, no haberse vacunado en el último mes, no haber tomado medicamentos en las últimas 72 horas y no haber ingerido bebidas embriagantes en las últimas 48 horas antes de donar la sangre.

Recordó que los hombres pueden donar sangre cuatro veces al año y las mujeres tres veces, por lo que instó a la población a solidarizarse y contribuir al tratamiento de personas que requieren transfusión sanguínea.

“Que se animen a donar, que den algo de ellos para ayudar a las personas, sobre todo a los que tienen cáncer o están en terapia intensiva y ya se les gastan todos sus familiares y ya no tienen de dónde sacar más sangre”, aseveró.

Entre las falsas creencias en torno a la donación de sangre, destacan mitos como el temor a desangrase, contraer infecciones, debilitarse, subir o bajar de peso, además de ser muy doloroso.

Al respecto, Giovani Santos, al compartir el testimonio de su primera donación voluntaria, dijo que el proceso de extracción de sangre en rápido y sencillo, “sentí nervios más que nada. No duele, todo el proceso es sencillo, simplemente tienes que saber que donas para dar vida a alguien”, manifestó.

Por su parte, Sofía Brito Soberanis, del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea indicó que donar sangre brinda una gran satisfacción, pues literalmente significa salvar la vida de otras personas, mediante un proceso ágil que la mayoría de las personas puede realizar.

“La cantidad de sangre que se les extrae es de 450 mililitros y el proceso que se maneja es presentarse con documentación con foto, se les toma una muestra de sangre, se le checa su hemoglobina (para saber si está bien el metabolismo) y luego pasan con el médico que les hace su historia clínica, es confidencial; en base a los dos resultados el médico determina si es apto para donar”, explicó.

CONGRESO EN PUERTA

La ciudad de Mérida será sede del segundo Congreso internacional de donación voluntaria de sangre, que se llevará a cabo del 26 a 28 de junio, con la finalidad de intercambiar experiencias entre especialistas de varios países y fomentar la cultura altruista entre la sociedad, de acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Yucatán. Se espera la asistencia de 400 personas al congreso, provenientes de todos los estados del país, además de especialistas de Estados Unidos, Venezuela, Inglaterra, Cuba, Argentina, Colombia y Puerto Rico.

Cabe mencionar que ya está habilitado el registro al congreso a través del portal http://bit.ly/CongresoDonacion. Al evento pueden asistir de forma gratuita personal médico, trabajadores sociales, donadores, asociaciones civiles y en general cualquier persona interesada en la cultura de la donación de sangre.

– José Villegas