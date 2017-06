Microsoft hace oficial el Xbox One X

“La consola más potente del mundo” tiene un sistema de refrigeración con una cámara de vapor que busca corregir y evitar el recalentamiento

Microsoft dio a conocer su as bajo la manga: la nueva consola Xbox One X. Hasta ahora solo se la conocía como “Project Scorpio”, pero Phill Spencer, jefe de Xbox, fue el encargado de develar el misterio ante cerca de 2 mil personas -la mayoría prensa y varios grupos de fanáticos- en el Galen Center.

Este “monstruo”, como lo llamó Spencer, es la consola más potente del mercado. Y también la más pequeña: su diseño es una mezcla entre PS4 Pro y Xbox One. Lo que da vida a la Xbox One X es su nuevo chip, Scorpio, que le permite obtener 40% más poder que otros dispositivos. Reproducirá videojuegos en 4K (además de video y blu-ray) y a 60 cuadros por segundo, lo más alto en términos gráficos visto hasta ahora.

Otro dato técnico que generó la reacción del público asistente es que esta nueva consola tiene un sistema de refrigeración con una cámara de vapor, similar a lo que usan muchas computadoras. Con ello buscan corregir problemas del pasado, como el recalentamiento.

One X llegará al mercado en EU el 7 de noviembre próximo, con un valor estimado en 499 dólares. Y tal como lo había prometido Microsoft, la nueva consola será compatible con todo el catálogo de juegos de Xbox One.

Durante los 97 minutos de conferencia, la mayor parte del tiempo estuvo destinada a ver adelantos de 42 videojuegos, entre ellos, 22 exclusivos para Xbox One, Xbox One S y Xbox One X. Algunos de ellos son “Forza Motorsport 7” -que incluye un nuevo modelo de Porsche presente en el escenario del evento-, “Resident Evil” y “Assasin’s Creed Origins”, entre otros, la mayoría de los cuales estarán disponibles el último trimestre del año.

Microsoft no fue el único en anunciar novedades. La compañía Bethesda centró su presentación en el nuevo juego “Quake Champions” y se esperaba que también anunciara la versión para Nintendo Switch del videojuego de rol “Skyrim”.

Electronic Arts fue otra vez la encargada de dar el disparo de partida a esta feria y su principal protagonista fue el juego “Star Wars Battlefront II”, basado en la popular saga de ciencia ficción, esta secuela amplía el universo de personajes y escenarios, así como las opciones de pilotar diferentes naves y vehículos espaciales.

También se dieron a conocer las novedades de “Fifa 18” (que se lanzará en noviembre para diferentes plataformas), la veterana serie de juegos de carreras “Need for Speed”, y la presentación de “Way out”, un videojuego sobre dos convictos que deben escapar de una prisión. Una de sus gracias es que no puede jugarse en solitario y se debe hacer junto a otro gamer en línea a la manera antigua.

En tanto que el gigante del entretenimiento digital japonés se dice que viene fuerte con realidad virtual, y ya ha adelantado información sobre el nuevo “Call of Duty: WWII” y “God of War”.– El Universal