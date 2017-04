Muñecas Melinas rompen estereotipos

Únicas y diferentes, las “Melinas” rompen el estereotipo de belleza que imponen las muñecas tradicionales, como las princesas de los cuentos de hadas y las películas, pues son inspiradas en los verdaderos cuerpos de las mujeres, con sus curvas, sus tallas, tono de piel, cabello e incluso aquellas “imperfecciones” que han sido estigmatizadas por mucho tiempo.

Las muñecas, creadas por las emprendedoras sociales Merry Ocampo y Marelsy Castillo –madre e hija–, están hechas de manera artesanal a base de tela, promueven la diversidad y son un apoyo a las mujeres para la búsqueda de la aceptación de su cuerpo, con la firme convicción de promover el empoderamiento femenino desde la autoestima.

“Empezó, un poco, por accidente. Yo pasaba por una etapa muy difícil en mi vida y mi estado de ánimo no era el mejor en ese momento, y mi mamá, que tuvo que pensionarse antes de tiempo por un accidente, empezó a retomar el hobby de las manualidades y cuando me vio, en el bache en que me encontraba, me hizo una muñeca que era como yo. Entonces cuando me mostró la muñeca, fue un shock porque nunca he sido como el estereotipo tradicional de belleza y nunca me había visto reflejada en una muñeca”, expresó Marelsy.

Verse en un objeto que social y culturalmente es aceptado como símbolo de belleza y feminidad era una experiencia que la cofundadora de las Melinas no había tenido antes y que deseaba llevar al resto de la mujeres, surgiendo así una idea de negocio y emprendimiento social.

“A veces no sólo es un tema de peso, puede ser de estatura, del tono de piel o del cabello. Todas las mujeres, por más bonitas o fregonas que seamos, siempre tenemos algo sobre nosotras que nos hace sentir inseguras, por la forma en la que nos han educado”, añadió.

El proyecto estuvo en un proceso de incubación en la Universidad Anáhuac junto con Start Up México, y durante el desarrollo, comenzaron a exponer las muñecas en diferentes expos y convenciones para examinar el interés de la gente en el producto. La respuesta ha sido tan favorable, que incluso han llegado a participar en programas especiales de MTV y han contado con difusión en toda Latinoamérica.

“Ahora estamos tratando de vender muñecas fuera del país, porque hoy en día ya estamos en varios estados de la república, a donde hemos enviado muñecas y ya hemos notado interés de personas de otros países que nos han pedido algunas”, indicó.

Actualmente, las emprendedoras fabrican las Melinas, brindando oportunidades de trabajo a mujeres en situación de vulnerabilidad y un trabajo bien remunerado, que se ajusta a sus horarios, capacitación, pláticas y acompañamiento psicológico para que puedan cerrar círculos viciosos o de violencia, y así cumplir un plan de carrera que les permita crecer junto con la empresa.

Asimismo, por cada muñeca Melina vendida, el 10 por ciento de las ganancias es invertido como donativo para generar capacitaciones, talleres y becas que contribuyan al crecimiento profesional, libertad económica, autoestima y empoderamiento de más mujeres vulnerables.

“En el ramo donde estamos, que es el emprendimiento social, el proyecto te llena de satisfacciones que te hacen brincar el corazón, con un mensaje en las redes, con una foto de una clienta, con un pedido y muchas cosas que van más allá del hacer negocios, sino que te alimentan el alma”, señaló Marelsy Castillo.

– Miguel Duarte