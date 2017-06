Nadal y Djokovic, a cuartos de final en Roland Garros

Rafael Nadal y Novak Djokovic volvieron a ganar con autoridad. Así, ambos se metieron en los cuartos de final de Roland Garros. El serbio, actual campeón parisino, derrotó a Albert Ramos Viñolas, mientras que el dueño del récord de nueve títulos en el Abierto de Francia se impuso a Roberto Bautista Agut.

Para Nadal se trató de un fin de semana especial. Es que no festejaba su cumpleaños en París desde hacía dos años, porque el pasado lo hizo en Manacor tras abandonar el torneo de Roland Garros por una lesión de muñeca, pero el pasado sábado celebró los 31 en la capital francesa y con una fiesta de homenaje de la organización.

Camino de su décima Copa de los Mosqueteros, Nadal se convirtió en leyenda en Roland Garros, torneo que anunció que levantará una estatua en su memoria. Para no defraudar, siguió su camino, volviendo a imponerse con autoridad, esta vez frente al también español Bautista Agut (18º ATP) por 6-1, 6-2 y 6-2.

Así, el zurdo de Manacor, Nº4 del mundo y exlíder, dueño de 14 Grand Slam en sus vitrinas, lo superó sin problemas por su mayor solidez y consistencia. Así avanzó a cuartos de final por undécima vez en su aliada arcilla parisina y es la sexta ocasión que llega a esa instancia sin ceder un solo set.

Sin bien no es el máximo favorito, Djokovic mantiene el perfil bajo. “No he jugado muchos partidos a cinco sets en los últimos dos años. Veo cosas muy buenas en ello. Me pone dentro del torneo psicológicamente y, físicamente, no creo que me afecte para nada”, había dicho el Nº2 del mundo.

El serbio venía de batallar más de lo esperado ante el argentino Diego Schwartzman (41º), con una victoria en cinco sets y tras estar 1-2 en parciales, pero se repuso con convicción. No empezó a pleno, pero mejoró muchísimo para ganarle finalmente a Ramos Viñolas, 20° del mundo, que hizo final en el Masters 1000 de Monte Carlo, con marcador de 7-6 (5), 6-1 y 6-3.

Con este triunfo, Djokovic llegó a 233 en los Grand Slam, igualando al estadounidense Jimmy Connors con la segunda mejor marca histórica. El líder sigue siendo el suizo Roger Federer, con 314. Además, superó al argentino Guillermo Vilas alcanzando 59 victorias en Roland Garros, siendo el tercer mejor registro, tras los 76 de Nadal y 65 de Federer.

En cuartos de final, Djokovic deberá cruzarse con el austríaco Dominic Thiem (7º), único que este año le pudo ganar a Nadal en canchas lentas (cuartos de final de Roma), que venció al argentino Horacio Zeballos (65º) por 6-1, 6-3 y 6-1.– ESPN