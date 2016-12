“No creo que seamos el obligado”: La Volpe

Ganar el título para el América no es una obligación. Al menos no ante Tigres, sostuvo Ricardo La Volpe, quien

analizó que hay muchos aspectos por revisar, como la nómina de ambos equipos, en la que de acuerdo a portales especializados, los felinos son superiores.

“No veo el por qué del obligado. En México hay muchos obligados y desde hace 10 años no hay equipos chicos. Aquel que no está en la Liguilla o en la Final, es un fracaso. Te vas a enfrentar a un equipo que en los últimos tiempos es el mejorcito o el mejor. Se han venido reforzando y así, ¿cómo vas a ser el obligado?”, justificó el entrenador argentino, quien recordó que “desde que llegué me han preguntado sobre la presión (de ser campeones) y lo van

a hacer el próximo torneo”.

Cuestionado sobre si sería fracaso no ser campeón con las Águilas al ser el equipo más ganador de México y uno de los que más tienen afición, el estratega consideró que son puros términos impuestos por la prensa.

“La prensa tiene que vender, hacer el amarillismo que siempre se hace, pero rito, hay equipos que invierten 10 veces más que América. Hay que ver cuánto cuesta cada plantel para ver quién es el obligado”, insistió.

Por primera vez desde 1999, cuando lo hizo con Atlas, La Volpe estará en un banquillo para dirigir en una final y al ser preguntado por sus sensaciones fue escueto y se limitó a decir que “siempre es importante estar en una final”.– ESPN