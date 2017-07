Otorgan libertad condicional a O.J. Simpson

El ex ganador del Trofeo Heisman, y ex corredor estelar de la NFL, O.J. Simpson, obtuvo su libertad condicional ayer jueves luego de comparecer vía videoconferencia ante un panel de cuatro comisionados de libertad condicional en Carson City.

Simpson, ahora de 70 años de edad, cumplió más de ocho años de una sentencia de entre nueve y 33 años en prisión que se le impuso después de que fuera encontrado culpable en 2008 por los delitos de robo a mano armada, secuestro y otros cargos derivados de una confrontación con dos vendedores de artículos de colección deportivos en un hotel de Las Vegas en septiembre de 2007.

“He pasado nueve años sin hacer excusas de nada. Estoy arrepentido por el modo en que sucedieron las cosas”, dijo Simpson en sus declaraciones durante la audiencia, la cual fue transmitida en vivo vía televisión. “No tuve la intención de cometer ningún crimen… he cumplido mi tiempo. Simplemente me gustaría regresar a mi familia y amigos -créanlo o no, tengo amigos de verdad- y traté de ayudar a todos”.

Apareciendo como el recluso N° 1027820, Simpson estuvo acompañado por el abogado Malcolm LaVergne, el funcionario Marc La Fleur, su amigo cercano Tom Scotto, hermana Shirley Baker y su hija Arnelle Simpson.

Los mismos cuatro comisionados que observaron desde Carson City –Connie Bisbee, Tony Corda, Adam Endel y Susan Jackson– le concedieron libertad probatoria durante su última aparición pública en el 2013 por algunos de los 12 cargos que enfrentaba, dejándolo con cuatro años por servir antes de alcanzar su sentencia mínima.

Simpson podría salir de prisión tan pronto como el 1° de octubre. La fecha de término de su actual sentencia es el 29 de septiembre del 2022.

Simpson jugó 11 temporadas en la NFL, los primeros nueve para los Buffalo Bills y los últimos dos con los San Francisco 49ers. Fue elegido al Pro Bowl en seis ocasiones, y en cinco temporadas ganó designación como All-Pro.

En 1973, Simpson se convirtió en el primer corredor en la historia de la liga en acumular al menos 2,000 yardas terrestres en una temporada, cuando sumó 2003 en una campaña regular que era, todavía, de 14 partidos. -Texto y fotos: Agencias