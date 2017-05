“Soy un pen…”, dice el Piojo en entrevista

Miguel Herrera no se anduvo con media tintas, para el técnico de Xolos la polémica que se suscitó previo a la semifinal de vuelta ante Tigres por el intercambio de declaraciones con Ricardo Ferretti, se debió a que fue “un pen…” al contestar las preguntas de los medios.

“La verdad es que yo soy un pen…, perdón por decir la palabra, pero soy un pen… por contestar las preguntas tan tontas que de repente me hacen y todo lo provocan porque en lugar de preguntar del sistema de juego, de cómo se jugó, si hay buenos jugadores o malos jugadores, por eso digo que yo soy un pendejo, no tú, por contestar preguntas tan tontas. Hasta nos abrazamos y vieron que nos cagamos de risa, porque es un juego que les seguimos a ustedes”.

“Tuca y yo tenemos una gran relación, contestar esas preguntas, luego me puse a pensar ‘qué guey, para qué me meto a contestar’, en lugar de que me pregunten cómo juegan ellos”, dijo el timonel de Tijuana.

Acerca del partido de ida de semifinales que perdieron 2-0 ante Tigres, Herrera consideró que pagaron sus propios errores, pero confía en poder regresar en el partido de vuelta y que Xolos logra su pase a la final.

“Recibimos goles en los momentos menos indicados, parece que el partido lo teníamos un poco controlado, sabíamos que con el equipo de enfrente no te puedas equivocar, te equivocas y es lo que pasa, te hacen goles. Pero para las circunstancias que rodean al partido y las lesiones, y a que no tenemos más gente, creo que lo chavos se comportaron bien”, expresó.– Agencias