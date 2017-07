Piratería afecta al teatro con obras en Youtube

El Universal

CIUDAD DE MÉXICO. La piratería no sólo afecta a la industria del disco o del cine, pues la teatral es también víctima y la obra El hombre de la Mancha se encuentra disponible en Youtube.

Morris Gilbert, productor de la puesta protagonizada por Benny Ibarra, al enterarse de ello, toma aire.

“¡No me digas eso porque me da un infarto!”, dice atrás del escenario del Teatro de los Insurgentes, donde minutos antes, la tarde del sábado, había presentado el soundtrack de la obra.

En la plataforma de videos más famosa del orbe se encuentra dividida la obra en cuatro partes, teniendo seis mil visualizaciones cada uno de ellos.

Gilbert toma tres segundos para fijar su postura: “(Los materiales) Los bajamos normalmente, tenemos un equipo permanentemente que revisa material que no debe estar afuera.

“Necesitamos que la gente venga al teatro, además jamás será la misma experiencia ver en una pantalla chica y es ilegal, siempre estamos tratando de quitar todo, pero es una batalla sin fin, es todo un procedimiento, pero ya tenemos una policía cibernética”.

Los soundtrack de sus obras ya también se venden en acoplados en Tepito, uno de los mercados negros más importantes de México. De los originales, comenta, el que lleva más ventas es el de Mentiras, que está por llegar a las 60 mil unidades vendidas y, por ende, acreedor a Disco de Platino que otorga el mundo discográfico.

“Nunca me he preocupado por los discos de las obras, nunca les he puesto énfasis, digo ahora con lo de la última semana de haber presentado el de El rey león, ahora El hombre de la Mancha y el disco de platino de Mentiras, digo: ‘¿en qué momento pasó?’”, bromea.

El hombre de la mancha terminará temporada a mediados de agosto, tras 11 meses de estar en cartelera.